Enkel 'ja-woord' ontbreekt nog: Club Brugge heeft maar één topkandidaat voor beloften

Enkel 'ja-woord' ontbreekt nog: Club Brugge heeft maar één topkandidaat voor beloften

Club Brugge lijkt dicht bij een nieuwe beloftecoach te staan. Jonas De Roeck is de absolute topkandidaat om Club NXT over te nemen en zat deze week al rond de tafel met de Brugse clubleiding. Alles wijst erop dat het enkel nog wachten is op zijn definitieve ja-woord.

De 45-jarige De Roeck zit zonder club sinds zijn vertrek bij Antwerp in maart. Ondanks een sterk eerste seizoen, waarin hij de club naar de Champions’ Play-offs loodste, moest hij vertrekken. Sindsdien keek hij rustig rond naar een nieuw project, ook buiten België. Onder meer de MLS en enkele Duitse clubs toonden interesse, maar tot een akkoord kwam het niet.

Club Brugge greep zijn beschikbaarheid met beide handen. Na het vertrek van Robin Veldman werd De Roeck al eerder genoemd, maar toen koos Club uiteindelijk voor de Nederlander Tim Wolf. Die kon echter geen enkele van zijn acht wedstrijden winnen en moest deze week plaats ruimen.

Jonas De Roeck wordt zonder verrassing de nieuwe coach van Club NXT

De nieuwe coach krijgt meteen een stevige uitdaging voorgeschoteld. Club NXT staat voorlaatste in tweede klasse en hoopt na de interlandbreak eindelijk de ommekeer te kunnen inzetten, te beginnen met het duel tegen RWDM.

Hoewel De Roeck bovenaan het verlanglijstje prijkt, blijven er nog enkele alternatieve pistes open. Club Brugge wil zich indekken voor het geval de ex-Antwerptrainer andere plannen heeft, al lijkt dat voorlopig niet aan de orde.

Als het tot een akkoord komt, haalt Club met De Roeck een ervaren opleider binnen. Hij werkte eerder bij STVV, Westerlo en de beloften van Anderlecht, en heeft een sterke reputatie op vlak van jeugdwerking — precies wat Club NXT nodig heeft om opnieuw te groeien.

Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Antwerp
Club Brugge

