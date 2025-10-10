Gewezen jeugdproduct Anderlecht spreekt over de absolute topper: "Kaliber Messi en Ronaldo"

Voetbal is opgebouwd uit onvoorspelbare paden en menselijke verhalen. Scott Bitsindou, die 13 jaar bij Anderlecht heeft doorgebracht, kon zich daar niet doorzetten, maar is in vrede met zijn parcours.

Met het prestige dat aan de club kleeft en de jongeren die elk jaar uit Neerpede komen, blijft Anderlecht een essentiële club op het gebied van opleiding in België. Maar het gezegde is bekend: er zijn veel geroepenen, maar weinig uitverkorenen.

Zo is er het verhaal van Scott Bitsindou, die van zijn zevende tot zijn twintigste voor Anderlecht speelde, maar nooit helemaal doorbrak. Momenteel speelt hij bij Heist in de Tweede Amateurklasse.

Het fenomeen Charly Musonda

Hij had onder meer het geluk om te kunnen werken met het fenomeen Charly Musonda: "Met wat hij deed, zou je denken dat hij een speler van het kaliber van Cristiano Ronaldo, Lionel Messi of Eden Hazard is."

"In elk toernooi werd hij uitgeroepen tot de beste speler tegen teams als Real Madrid, Barcelona, Manchester United,... Het was onmogelijk dat hij niet de top van het wereldvoetbal zou bereiken. Hij deed iedereen om zich heen beter worden. Wat ging er mis? Pech, blessures."

Met veel bekende namen klom Bitsindou de ladder op tot het spelen in de Youth League, het equivalent van de Champions League. De jonge talenten van Anderlecht bereikten de halve finales en versloegen daarbij onder meer FC Barcelona. Als basisspeler in de eerste wedstrijd tegen Galatasaray verliet de verdedigende middenvelder vervolgens het team.

Bij de halve finale tegen Shakhtar Donetsk moest hij zelfs op de tribune plaatsnemen: "Ik vond het toen helemaal niet leuk. Maar die campagne bracht me een zekere veerkracht, het vormde me mentaal. Na de Youth League wilde ik spelen tegen volwassenen.