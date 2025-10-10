Stevig met de voetjes op de grond: RSC Anderlecht maakt Beveren helemaal in

In de Jupiler Pro League en de Challenger Pro League ligt het voetbal even stil door de Rode Duivels (en de andere interlands overal ter wereld). En dus kunnen diverse ploegen uit onze competities nog eens twee weken flink doortrainen.

Anderlecht speelde donderdagnamiddag een oefenmatch tegen SK Beveren, de ongeslagen leider uit de Challenger Pro League met 27 op 27.

Thorgan Hazard scoort twee keer

En dat leverde een pittige overwinning op voor paars-wit. Het haalde het met liefst 6-0 en zette de Wase Leeuwen zo meteen helemaal opnieuw met de voetjes op de grond.

RSC Anderlecht moest het nochtans wel doen zonder een aantal internationals, die dezer weken op stap zijn met hun nationale ploeg. Volgens Het Nieuwsblad gaat het over een hele resem spelers: Huerta (Mexico), Camara (Senegal), Angulo (Ecuador), Saliba (Canada), Degreef (België U21) en Cvetkovic (Servië U19).

Anderlecht wint met 6-0 van Beveren

Belangrijk om weten: Beveren speelde met een halve B-ploeg, om zo nog wat andere spelers minuten te geven. Al trok Anderlecht zich daar weinig van aan

Thorgan Hazard scoorde twee goals, ook Cedric Hatenboer en Samuel Ntanda waren bij de doelpuntenmakers, terwijl Zoumana Keita zijn rentree maakte. Voor Anderlecht is heet een mooie opsteker voor het vertrouwen, zoveel is duidelijk. Na de interlandbreak komen er boeiende weken aan voor het nummer drie van de competitie.