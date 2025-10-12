Bondscoach van Wales haalt uit naar ons land over... Vincent Kompany

Bondscoach van Wales haalt uit naar ons land over... Vincent Kompany
Foto: © photonews

Tijdens een uitgebreide persconferentie blikte Craig Bellamy, bondscoach van Wales, terug op zijn samenwerking met Vincent Kompany bij Anderlecht. Daarbij uitte hij kritiek op de manier waarop Kompany destijds in België werd behandeld, zowel door media als publieke opinie.

Bellamy stelde dat Kompany in België onvoldoende erkenning kreeg voor zijn werk als coach. “In de tijd van Anderlecht kreeg hij in België van jullie – ook van journalisten – niet het respect dat hij verdiende”, aldus Bellamy aan Het Nieuwsblad. “De kritiek was soms erg persoonlijk. Dat zou hier in Wales nooit gebeuren. Er was ook geen reden om hem aan te vallen.”

Nederig

Hij benadrukte Kompany’s houding en kwaliteiten. “Kompany is zo nederig”, ging hij verder.. Bellamy gaf aan dat Kompany zich als trainer al onderscheidde in de Belgische competitie. “Hij stak er toen als coach al met kop en schouder bovenuit in de Jupiler Pro League.” Die lijn zette hij volgens Bellamy voort bij Burnley en Bayern München.

Op de vraag of Kompany ooit bondscoach van België zou moeten worden, reageerde Bellamy instemmend. “Dat zou goed zijn voor jullie. Hij is zo’n gepassioneerde coach.” Bellamy wees ook op Kompany’s huidige positie bij Bayern München. “Zelfs dit jaar kan hij met Bayern al de Champions League winnen.”

Hij verwacht echter geen gunsten van Kompany in de onderlinge confrontatie. “Maar Vinnie zal me als Wales-coach nu niks gunnen. Hij is zo gepassioneerd als het over België gaat”, ging hij verder.

Zonder druk

Bellamy gaf aan geen extra druk te willen leggen op zijn ploeg in aanloop naar de wedstrijd tegen België. Het is vooral ons land dat de overwinning verplicht is te pakken, gezien zijn status, zo voegde hij er nog aan toe.

Anderlecht
Bayern München
Craig Bellamy
Vincent Kompany

