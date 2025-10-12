Imke Courtois spreekt over grensoverschrijdend gedrag

Imke Courtois spreekt over grensoverschrijdend gedrag

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Deze week kwam het verhaal van Hanne Maudens naar buiten. De gewezen zevenkampster getuigde over grensoverschrijdend gedrag van een van haar coaches een paar jaar geleden. Ook Imke Courtois heeft heel wat te zeggen over de zaak.

Hanne Maudens getuigde over grensoverschrijdend gedrag een paar jaar geleden en hoe er binnen de atletiekbond weinig mee werd gedaan, waardoor ze ondertussen andere stappen heeft gezet.

Imke Courtois over grensoverschrijdend gedrag in de sport

"Wat we zien is dat grensoverschrijdend gedrag helaas vaker voorkomt in de sport", aldus Imke Courtois in De Zondag over de zaak. Volgens haar is er een asymmetrische relatie tussen een coach die de training en de selectie bepaalt en de atleet die gedwee volgt.

En daar zitten risico's in volgens de gewezen Red Flame. "Macht en afhankelijkheid durven wel eens vaker onterecht te leiden tot flinterdunne, bijna onzichtbare grenzen. Grenzen die in de topsport voortdurend verlegd worden, liefst met de harde en strenge hand."

Wat brengt de toekomst?

Courtois hoopt dat haar dochter later veilig zal zijn, ook al ze voor topsport zou kiezen. "Grenzen verleggen hoort bij topsport, maar grenzen bewaken hoort bij topsport."

De gewezen Red Flame geeft aan dat ze in haar carrière nooit te maken heeft gehad met grensoverschrijdend gedrag. Ze krijgt de vraag wel en vindt het goed dat er vragen gesteld worden.

0 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Imke Courtois

Meer nieuws

Ajax-trainer krijgt serieuze tip na match van Belgische beloften

Ajax-trainer krijgt serieuze tip na match van Belgische beloften

15:00
Profvoetballer maakt het wel heel bont: geflitst aan 224 km/u zonder rijbewijs

Profvoetballer maakt het wel heel bont: geflitst aan 224 km/u zonder rijbewijs

15:00
Johan Boskamp heel scherp voor bondscoach Rudi Garcia: "Ik had hem nooit gewisseld"

Johan Boskamp heel scherp voor bondscoach Rudi Garcia: "Ik had hem nooit gewisseld"

14:30
Ex-voorzitter van ploeg uit Challenger Pro League onder de indruk: "Zelden gezien in mijn 19 jaar"

Ex-voorzitter van ploeg uit Challenger Pro League onder de indruk: "Zelden gezien in mijn 19 jaar"

14:15
Luc Nilis heel openhartig: "Ik heb me elke avond in slaap geweend"

Luc Nilis heel openhartig: "Ik heb me elke avond in slaap geweend"

14:00
📷 Ramp vermeden: vliegtuig Tolu en co moet noodlanding maken door... gebarsten voorruit

📷 Ramp vermeden: vliegtuig Tolu en co moet noodlanding maken door... gebarsten voorruit

13:30
Met Jashari als duidelijk voorbeeld: "JPL moet me naar de volgende stap in mijn carrière brengen"

Met Jashari als duidelijk voorbeeld: "JPL moet me naar de volgende stap in mijn carrière brengen"

13:15
Belgische middenvelder speelt bij elke ploeg ter wereld... als hij fit is: "Moeiteloos Rode Duivel"

Belgische middenvelder speelt bij elke ploeg ter wereld... als hij fit is: "Moeiteloos Rode Duivel"

13:00
Supporters neus aan neus na topper tussen Lyra-Lierse en ploeg van Sam Kerkhofs en Rik Verheye

Supporters neus aan neus na topper tussen Lyra-Lierse en ploeg van Sam Kerkhofs en Rik Verheye

12:30
2
Voetbal wordt niet hét ding van zoon van Willy Sommers: dit studeert hij in Gent De derde helft

Voetbal wordt niet hét ding van zoon van Willy Sommers: dit studeert hij in Gent

12:15
1
Fred Vanderbiest openhartig over hoe hij tekeer ging tegen Van den Brom & Preud'homme: "Dan een spuitje"

Fred Vanderbiest openhartig over hoe hij tekeer ging tegen Van den Brom & Preud'homme: "Dan een spuitje"

12:00
Sporteconomen geven het grote probleem van Beerschot aan, maar hebben ook heel goed nieuws voor de fans

Sporteconomen geven het grote probleem van Beerschot aan, maar hebben ook heel goed nieuws voor de fans

11:15
4
Nilsson is helemaal terug: Club Brugge maakt indruk tegen CPL-club

Nilsson is helemaal terug: Club Brugge maakt indruk tegen CPL-club

11:00
2
Hoe het komt dat Kosovo op dit moment de onofficiële wereldkampioen is

Hoe het komt dat Kosovo op dit moment de onofficiële wereldkampioen is

10:30
📷 OFFICIEEL Ontslagen trainer uit de Jupiler Pro League heeft nieuwe uitdaging gevonden

📷 OFFICIEEL Ontslagen trainer uit de Jupiler Pro League heeft nieuwe uitdaging gevonden

10:15
Marc Degryse blikt vooruit voor de Rode Duivels: "Frustrerend en gevaarlijk"

Marc Degryse blikt vooruit voor de Rode Duivels: "Frustrerend en gevaarlijk"

10:00
Italiaanse interesse in Belg met verleden bij Westerlo en Anderlecht? Dit is er écht aan de hand

Italiaanse interesse in Belg met verleden bij Westerlo en Anderlecht? Dit is er écht aan de hand

09:30
2
Na eerste nederlaag van KV Kortrijk: Michiel Jonckheere moet dringend telefoontje plegen met Nicky Hayen

Na eerste nederlaag van KV Kortrijk: Michiel Jonckheere moet dringend telefoontje plegen met Nicky Hayen

09:15
'Nog geen contractverlenging: buitenlandse club klopt opnieuw met riant voorstel aan bij Yari Verschaeren'

'Nog geen contractverlenging: buitenlandse club klopt opnieuw met riant voorstel aan bij Yari Verschaeren'

09:00
4
WK in gevaar voor Italië, Ronaldo mist strafschop maar Martinez ontsnapt

WK in gevaar voor Italië, Ronaldo mist strafschop maar Martinez ontsnapt

08:40
Gaat leegloop verder? 'Italianen willen ex-Genkie vervangen door belangrijke speler Union SG'

Gaat leegloop verder? 'Italianen willen ex-Genkie vervangen door belangrijke speler Union SG'

08:30
🎥 Eden Hazard doet monden openvallen op Stamford Bridge: Engelse pers is lyrisch

🎥 Eden Hazard doet monden openvallen op Stamford Bridge: Engelse pers is lyrisch

07:00
Leandro Trossard kan op steun rekenen van voormalige Rode Duivel

Leandro Trossard kan op steun rekenen van voormalige Rode Duivel

06:30
Tegen Club Brugge begon de miserie met ruzie in de kleedkamer: waarom Raskin plots verdween bij Rangers

Tegen Club Brugge begon de miserie met ruzie in de kleedkamer: waarom Raskin plots verdween bij Rangers

23:00
2
Belgische U19 krijgt stevige tik van Engeland: toptalent scoort hattrick

Belgische U19 krijgt stevige tik van Engeland: toptalent scoort hattrick

22:30
Volgens Laurent Ciman maken de Belgen één grote fout bij deze generatie Rode Duivels

Volgens Laurent Ciman maken de Belgen één grote fout bij deze generatie Rode Duivels

22:00
Peter Vandenbempt ziet Rode Duivels in een "lichtjes vervelende situatie": "Dat zou nu een catastrofe zijn"

Peter Vandenbempt ziet Rode Duivels in een "lichtjes vervelende situatie": "Dat zou nu een catastrofe zijn"

21:40
AC Milan zal Rode Duivel Alexis Saelemaekers een tijdje moeten missen: dit is er aan de hand

AC Milan zal Rode Duivel Alexis Saelemaekers een tijdje moeten missen: dit is er aan de hand

21:20
Rode Duivels moeten nu vol aan de bak: dit heeft België nog nodig voor een WK-ticket

Rode Duivels moeten nu vol aan de bak: dit heeft België nog nodig voor een WK-ticket

21:00
OFFICIEEL: Sébastien Pocognoli verlaat Union SG en wordt trainer van AS Monaco, dit zijn de details

OFFICIEEL: Sébastien Pocognoli verlaat Union SG en wordt trainer van AS Monaco, dit zijn de details

20:16
10
Erling Haaland beleeft knotsgekke avond tegen Israël: twee gemiste strafschoppen maar toch hattrick

Erling Haaland beleeft knotsgekke avond tegen Israël: twee gemiste strafschoppen maar toch hattrick

20:01
Terwijl de Rode Duivels nog moeten knokken, staat Dick Advocaat op het punt geschiedenis te schrijven

Terwijl de Rode Duivels nog moeten knokken, staat Dick Advocaat op het punt geschiedenis te schrijven

19:30
Shoffner na zwakke start van Lierse: "Dat was te verwachten"

Shoffner na zwakke start van Lierse: "Dat was te verwachten"

19:15
"Zelden zo'n trainer gezien": Vincent Kompany blijft lof oogsten

"Zelden zo'n trainer gezien": Vincent Kompany blijft lof oogsten

19:00
Rudi Garcia spreekt over fitte Rode Duivel: "Daar gaat zijn ploeg niet blij mee zijn"

Rudi Garcia spreekt over fitte Rode Duivel: "Daar gaat zijn ploeg niet blij mee zijn"

18:30
3
🎥 Ruben Van Gucht met hilarische zelfspot: "Ik ben een geweldige minnaar ... Wanneer is het genoeg?" De derde helft

🎥 Ruben Van Gucht met hilarische zelfspot: "Ik ben een geweldige minnaar ... Wanneer is het genoeg?"

18:00

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Speeldag 11
Standard Standard 17/10 Antwerp Antwerp
La Louvière La Louvière 18/10 Westerlo Westerlo
OH Leuven OH Leuven 18/10 Club Brugge Club Brugge
Union SG Union SG 18/10 Charleroi Charleroi
Cercle Brugge Cercle Brugge 19/10 KRC Genk KRC Genk
FCV Dender EH FCV Dender EH 19/10 KV Mechelen KV Mechelen
STVV STVV 19/10 Anderlecht Anderlecht
Zulte Waregem Zulte Waregem 19/10 KAA Gent KAA Gent

Nieuwste reacties

Purple Rain Purple Rain over Sporteconomen geven het grote probleem van Beerschot aan, maar heeft ook heel goed nieuws voor de fans Swakken Swakken over OFFICIEEL: Sébastien Pocognoli verlaat Union SG en wordt trainer van AS Monaco, dit zijn de details kliersesk kliersesk over Supporters neus aan neus na topper tussen Lyra-Lierse en ploeg van Sam Kerkhofs en Rik Verheye tisookeenmening tisookeenmening over Jan Breydelstadion wordt 50 jaar: "Ik ben meer dan beschaamd tegenwoordig" Kellner Kellner over "Rudi Garcia spreekt zichzelf tegen en ook dáár kan je je vragen bij stellen" TTC ANDLEIE TTC ANDLEIE over Nilsson is helemaal terug: Club Brugge maakt indruk tegen CPL-club Mauve Nostalgie Mauve Nostalgie over Voetbal wordt niet hét ding van zoon van Willy Sommers: dit studeert hij in Gent OH boy OH boy over DAZN trekt aan alarmbel: dit zijn de opties die nu op tafel liggen Andreas2962 Andreas2962 over Filip Joos & co formeel over het los zand bij Genk: "Dan lag Fink nu al buiten" JaKu JaKu over Nog meer kritiek op bondscoach Rudi Garcia: "Na die wissel stopten we met voetballen" Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2025 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved