Imke Courtois spreekt over grensoverschrijdend gedrag

Deze week kwam het verhaal van Hanne Maudens naar buiten. De gewezen zevenkampster getuigde over grensoverschrijdend gedrag van een van haar coaches een paar jaar geleden. Ook Imke Courtois heeft heel wat te zeggen over de zaak.

Hanne Maudens getuigde over grensoverschrijdend gedrag een paar jaar geleden en hoe er binnen de atletiekbond weinig mee werd gedaan, waardoor ze ondertussen andere stappen heeft gezet.

Imke Courtois over grensoverschrijdend gedrag in de sport

"Wat we zien is dat grensoverschrijdend gedrag helaas vaker voorkomt in de sport", aldus Imke Courtois in De Zondag over de zaak. Volgens haar is er een asymmetrische relatie tussen een coach die de training en de selectie bepaalt en de atleet die gedwee volgt.

En daar zitten risico's in volgens de gewezen Red Flame. "Macht en afhankelijkheid durven wel eens vaker onterecht te leiden tot flinterdunne, bijna onzichtbare grenzen. Grenzen die in de topsport voortdurend verlegd worden, liefst met de harde en strenge hand."

Wat brengt de toekomst?

Courtois hoopt dat haar dochter later veilig zal zijn, ook al ze voor topsport zou kiezen. "Grenzen verleggen hoort bij topsport, maar grenzen bewaken hoort bij topsport."

De gewezen Red Flame geeft aan dat ze in haar carrière nooit te maken heeft gehad met grensoverschrijdend gedrag. Ze krijgt de vraag wel en vindt het goed dat er vragen gesteld worden.