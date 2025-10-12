📷 OFFICIEEL Ontslagen trainer uit de Jupiler Pro League heeft nieuwe uitdaging gevonden

De voormalige trainer van OH Leuven, Chris Coleman, heeft een nieuwe functie opgenomen in het buitenland. De Welshman gaat aan de slag bij Asteras Tripolis, een club uit de Griekse hoogste klasse. Het betreft zijn eerste opdracht sinds zijn vertrek uit de Jupiler Pro League.

Chris Coleman is aangesteld als hoofdtrainer van Asteras Tripolis, een ploeg actief in de Super League Griekenland. Coleman zat sinds zijn ontslag bij OH Leuven zonder club. De overeenkomst met Asteras Tripolis werd bevestigd via de officiële kanalen van de club.

De Welshman was eerder werkzaam bij OH Leuven, waar hij in december vorig jaar de rol van hoofdcoach opnam. Hij volgde toen Oscar Garcia op, die de club verliet. Coleman nam de leiding over in de tweede helft van het seizoen en kreeg de opdracht om de ploeg richting de Europe Play-off te loodsen.

Europe Play-offs

Onder leiding van Coleman wist OH Leuven zich op de laatste speeldag van de reguliere competitie te plaatsen voor de Europe Play-offs. Deze kwalificatie werd behaald met een nipte marge. Ondanks deze plaatsing bleven de prestaties in de play-off onder de verwachtingen van het clubbestuur.

Na afloop van het seizoen werd besloten om de samenwerking met Coleman stop te zetten. Sindsdien was hij niet actief als trainer. De aanstelling bij Asteras Tripolis betekent een nieuwe stap in zijn loopbaan, ditmaal in de Griekse competitie.

Middenmoter

Coleman heeft in het verleden ook ervaring opgedaan als bondscoach van Wales. Zijn internationale ervaring wordt door Asteras Tripolis mogelijk gezien als een meerwaarde voor de clubwerking.

Asteras Tripolis bevindt zich in het midden van de Griekse Super League en mikt op een stabiele positie in de competitie. Met de komst van Coleman hoopt men op een versterking van de technische staf en een verbetering van de sportieve resultaten.