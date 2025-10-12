Vader van Remco Evenepoel vergelijkt zoon met Kompany: "Voor Remco is dat hetzelfde verhaal"

Vader van Remco Evenepoel vergelijkt zoon met Kompany: "Voor Remco is dat hetzelfde verhaal"
Foto: © photonews

Remco Evenepoel maakt na zeven jaar de overstap van Soudal Quick-Step naar Red Bull-BORA-hansgrohe. Zowel zijn vader Patrick Evenepoel als ploegbaas Patrick Lefevere geven hun kijk op de overgang, die veel losmaakt in de wielerwereld.

“Het hart van Remco ligt voor altijd bij Quick-Step", vertelt Patrick Evenepoel in Het Nieuwsblad. “Maar hij voelde dat hij een betere omkadering nodig had om al zijn doelen te realiseren. Ik maak graag de vergelijking met Vincent Kompany: hij verliet Anderlecht om hogerop te gaan, maar blijft Anderlecht altijd een warm hart toedragen. Voor Remco is dat hetzelfde verhaal.”

Lefevere benadrukt dat Evenepoel bij Quick-Step altijd goed omkaderd was. “Ik was altijd tegen een ‘ploeg in de ploeg’, maar bij iemand van het kaliber van Remco kun je niet anders dan accepteren dat hij zijn eigen pad volgt.”

Vader Evenepoel vergelijkt Remco met Kompany

Patrick Evenepoel vergelijkt de situatie met voetbal: “Vijftien jaar geleden wilde elke jeugdvoetballer naar Anderlecht. Nu zijn Genk en Club Brugge de aantrekkelijke opties. Voor jonge renners geldt hetzelfde: vroeger wilde iedereen naar Quick-Step, maar nu zijn er ook Bora, Lidl en UAE.”

Lefevere wijst op de grote kansen die de nieuwe ploegen bieden. “Die renners spelen nu tegen de besten ter wereld, in grote wedstrijden, zoals de Champions League van het wielrennen. Dat is het niveau waarop Remco zich wil meten.”

Voor Evenepoel senior is de boodschap duidelijk: “Zijn keuze is logisch voor zijn carrière. Hij blijft loyaal aan Quick-Step, maar koos voor een omgeving die hem helpt zijn volledige potentieel te bereiken. Dat is wat telt voor een renner van zijn klasse.”

