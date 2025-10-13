Contractverlenging of terugkeer naar Engeland? 'Brian Riemer heeft luxeprobleem na vertrek bij Anderlecht'

RSC Anderlecht nam in september 2024 afscheid van Brian Riemer. De kritiek op de Deen was onhoudbaar geworden. Al leek dat achteraf ook voor de coach een goede zaak.

We kunnen op z'n minst stellen dat Brian Riemer bij RSC Anderlecht niet de meest succesvolle periode uit zijn carrière heeft gekend. De Deen slaagde er bijna in om de titel te pakken, maar de kritiek op zijn filosofie en manier van voetballen was striemend.

Ondertussen is Riemer aan de slag als bondscoach van Denemarken. En het moet gezegd: het gaat hem meer dan voor de wind in zijn thuisland.

Op weg naar WK-kwalificatie

Denemarken is goed op weg om zich te plaatsen voor het WK van komende zomer in de Verenigde Staten, Canada en Mexico. Danish Dynamite staat met tien op twaalf aan de leiding in hun groep.

Volgens de Deense media zorgen die resultaten ervoor dat Riemer gegeerd wild is geworden. De coach wordt gevolgd door enkele Engelse clubs. Riemer is namelijk niet onbekend over Het Kanaal.

Contractverlenging of terugkeer naar Engeland?

De Deense voetbalbond wil dan ook schakelen en Riemer een contractverlenging tot na het EK van 2028 aanbieden. De bondscoach zelf kijkt echter nog heel even de kat uit de boom. Tot na het WK wellicht?

