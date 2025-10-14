🎥 Hij windt er geen doekjes om: dit zijn de eerste woorden van Sébastien Pocognoli als Monaco-coach

Sébastien Pocognoli heeft voor het eerst gesproken sinds zijn aankomst bij AS Monaco. De Belgische coach gaf een interview voor de microfoon van zijn nieuwe team.

De voormalige trainer van Union Saint-Gilloise is klaar om te laten zien waartoe hij in staat is bij de Ligue 1-ploeg. "Ik ben zeer enthousiast, ambitieus, maar ook realistisch ten opzichte van waar ik terechtkom, in deze prachtige club met veel ambitie."

"AS Monaco doet me meteen denken aan een schitterend opleidingscentrum, waar in de loop der decennia talenten zijn opgeleid. Dat is iets wat me nauw aan het hart ligt. Ik was een jonge speler en dankzij een goede academie in België heb ik de kans gehad om door te breken", vervolgt hij.

Pocognoli legt de nadruk op duidelijkheid

"We zullen snel maar goed moeten werken, en duidelijk moeten zijn over mijn verwachtingen ten opzichte van de spelers wat betreft de speelstijl. Precies zijn, omdat de tijd dringt met betrekking tot de implementatie."

Sébastien Pocognoli sprak vervolgens over zijn favoriete stijl. "Ik hou van dominant voetbal met en zonder bal, gebaseerd op hoge druk, balbeheersing, gecombineerd met snelle omschakelingen afhankelijk van de tegenstander. Ik ben heel enthousiast om dit te kunnen realiseren en om deze nieuwe start te maken."





De eerste wedstrijd van de Monegasken onder leiding van de Belgische trainer staat gepland voor deze zaterdag. De Franse club reist af naar Angers, dat op de voorlaatste plaats in het kampioenschap staat. Een wedstrijd die verraderlijk blijft en waarvoor AS Monaco solide zal moeten zijn.