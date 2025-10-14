Charles De Ketelaere windt er geen doekjes om over rol bij Rode Duivels

Charles De Ketelaere windt er geen doekjes om over rol bij Rode Duivels
Foto: © photonews

Charles De Ketelaere speelde maandagavond als valse nummer negen tegen Wales, bij afwezigheid van Romelu Lukaku. Na de wedstrijd sprak hij over deze nieuwe rol.

De Rode Duivels hebben uiteindelijk met 2-4 gewonnen van Wales. Een positief resultaat dat bijna al een direct ticket voor het volgende WK veilig weet te stellen. Tegen Kazachstan of Liechtenstein kunnen de Belgen de zaak beklinken.

Charles De Keteleaere scoorde niet tegen Wales, maar voelde zich wel goed

De doelpuntenmakers in de wedstrijd waren Kevin De Bruyne met twee strafschoppen, Thomas Meunier en Leandro Trossard. Charles De Ketelaere heeft dus niet gescoord in zijn rol als spits.

Dat stelde hem een klein beetje teleur, maar het belangrijkste is natuurlijk het positieve resultaat: "Ik voelde me goed. Als aanvaller wil je natuurlijk scoren, maar als je vier keer als team scoort in zo'n belangrijke wedstrijd, dan ben ik blij."

De Ketelaere ziet rol als valste 9 wel zitten bij de Rode Duivels

De rol van valse negen beviel hem behoorlijk, zoals hij na de wedstrijd uitlegde: "Ik speel graag als nummer 9. Er is veel goed voetbal om me heen."

De Rode Duivel leverde een interessante prestatie. Hij voerde druk uit en creëerde wat ruimtes, maar kon geen echte uitgespeelde kansen creëren. Toch kan hij zeker een optie zijn als Romelu Lukaku er niet bij is.

