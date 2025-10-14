Club Brugge ruikt de absolute jackpot: 'Spaanse topclub stuurt scouts voor sterkhouder'

Christos Tzolis is dé man met de hoogste marktwaarde in België volgens het CIES. En dat zou ook wel eens héél veel geld kunnen gaan opleveren. Atlético Madrid komt ondertussen ook al scouten bij Club Brugge.

Als het aankomt op marktwaardes, dan loopt dat al eens uiteen van bron tot bron. En bovendien is een marktwaarde ook nog niet per se het bedrag dat je krijgt als transfersom.

Christos Tzolis moet de absolute jackpot opleveren voor Club Brugge

Volgende zomer zal er misschien wel een nieuw transferrecord gebroken worden als we kijken naar de marktwaardes volgens het CIES. Die van Christo Tzolis is namelijk op tussen de 44 en de 51 miljoen euro geschat.

En ondertussen komen er steeds meer ploegen zich roeren voor de winger van Club Brugge. Ook Atlético Madrid zou ondertussen op hem azen.

Atlético Madrid stuurt scouts naar Tzolis

Volgens diverse bronnen zouden er scouts van Atlético Madrid in de tribunes hebben gezeten voor de interlands van Griekenland.

De Grieken zijn ondertussen uitgeschakeld voor het WK 2026 in de VS, Canada en Mexico, maar Tzolis blijft wel de nodige indruk nalaten. Dat zou hem mogelijk op een toptransfer kunnen komen te staan.