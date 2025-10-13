Absoluut transferrecord op komst voor Club Brugge? Niemand in de buurt, Union, Genk en Anderlecht in top-4

Als het aankomt op marktwaardes, dan loopt dat al eens uiteen van bron tot bron. En bovendien is een marktwaarde ook nog niet per se het bedrag dat je krijgt als transfersom. Volgende zomer zal er misschien wel een nieuw transferrecord gebroken worden.

Het CIES Football Observatory heeft de mogelijke transferwaardes van de spelers overal ter wereld nog een keertje opgelijst. En bij de nieuwste update is Lamine Yamal met een transferwaarde van boven de 300 miljoen euro nog steeds de primus inter pares.

Yamal en Tzolis boven volgens het CIES

Zijn leeftijd, zijn langdurig contract bij Barcelona en zijn intrinsieke kwaliteiten maken van hem de potentieel duurste speler in de wereld. Erling Haaland volgt op ruime afstand, voor Kylian Mbappé en Florian Wirtz.

Als we vervolgens een keertje in België gaan kijken, dan merken we op dat er geen spelers uit onze competitie in de top-20 staan. De eerste die we tegenkomen is Christos Tzolis.

Union, Genk en Anderlecht ook in de top-4

De winger van Club Brugge staat op de 43e plaats in de laatste update van oktober. Geen enkele speler uit onze competitie komt nog maar in de buurt van hem met een marktwaarde tussen de 44 en 51 miljoen euro.





Promise David staat met een waarde tussen de 26 en 30 miljoen euro op twee, het podium wordt vervolledigd door Kos Karetsas. Ook Anderlecht staat met de jonge Özcan nog in de top-4, daarna duiken we al onder de tien miljoen euro.