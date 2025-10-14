Emotionele Dick Advocaat breekt na zege met Curaçao: "Dat heb ik nog nooit meegemaakt"

Emotionele Dick Advocaat breekt na zege met Curaçao: "Dat heb ik nog nooit meegemaakt"
Foto: © photonews

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Dick Advocaat kan op zijn 78e geschiedenis schrijven: met Curaçao staat hij dicht bij een eerste WK-deelname ooit. Na de zege tegen Jamaica werd de bondscoach zichtbaar emotioneel, iets wat zelfs zijn spelers raakte.

Dick Advocaat staat op het punt iets unieks te realiseren. De 78-jarige trainer kan zich kwalificeren voor het WK met Curaçao, waar hij bondscoach is.

Het eiland nam in zijn geschiedenis nog nooit deel aan de eindronde van een Wereldkampioenschap. Vorige week won Curaçao met 2-0 van Jamaica, wat hun kansen een flinke boost gaf.

Na afloop werd Advocaat best emotioneel. "Al heb ik op mijn leeftijd sowieso al snel de neiging om wat sneller een traantje te laten", zegt de voormalige bondscoach van België en Nederland volgens Omroep West.

Zo'n vreugde had Dick Advocaat nog nooit gezien

"Die groep zit zo dicht bij elkaar. En als je de vreugde ziet bij een goal. Dat heb ik nog nooit van mijn leven meegemaakt. Dus daar komt de emotie vandaan", gaat hij verder. Zijn spelers zagen het gebeuren, en ook zij waren onder de indruk van de reactie van hun bondscoach.

"Het was voor mij een breekpunt. Je ziet dat hij met ons meeleeft", klinkt het bij kapitein Leandro Bacuna. "Dat haal je niet altijd meteen uit iemand. Iedere man wil zich stoer opstellen, maar uiteindelijk komt die gevoelige kant wel naar buiten. Dat heb ik de afgelopen wedstrijd gezien."

Maar voor alle duidelijkheid: Curaçao heeft zijn ticket voor het WK nog niet beet. Het land moet nog drie groepswedstrijden spelen, tegen Trinidad & Tobago, Bermuda en Jamaica. Voorlopig staat het wel aan de leiding in zijn groep met 7 punten.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Dick Advocaat

Meer nieuws

Nicolas Raskin doet monden openvallen bij de Rode Duivels: "Het is een sprookje dat moet blijven duren" Interview

Nicolas Raskin doet monden openvallen bij de Rode Duivels: "Het is een sprookje dat moet blijven duren"

16:30
Slecht nieuws voor Denis Odoi: Dan toch geen akkoord met Challenger Pro League-club

Slecht nieuws voor Denis Odoi: Dan toch geen akkoord met Challenger Pro League-club

16:15
1
Is Beerschot een echte promotiekandidaat? Antwerpenaren staan voor cruciale maand in Challenger Pro League

Is Beerschot een echte promotiekandidaat? Antwerpenaren staan voor cruciale maand in Challenger Pro League

16:10
📷 Vreemd moment bij match Rode Duivels: Courtois wou ingrijpen en iedereen in het stadion begon te lachen

📷 Vreemd moment bij match Rode Duivels: Courtois wou ingrijpen en iedereen in het stadion begon te lachen

16:00
Lommel-aanvaller blikt terug op eerste maanden in ons land en ziet duidelijk verschil met Nederlanders

Lommel-aanvaller blikt terug op eerste maanden in ons land en ziet duidelijk verschil met Nederlanders

15:45
Peter Vandenbempt houdt zich niet in over Rode Duivel: "De zwakste op het veld"

Peter Vandenbempt houdt zich niet in over Rode Duivel: "De zwakste op het veld"

15:30
1
Wordt deze Belgische coach de opvolger van David Hubert bij OHL? "Zeg nooit nooit"

Wordt deze Belgische coach de opvolger van David Hubert bij OHL? "Zeg nooit nooit"

15:15
De meest onderschatte Rode Duivel? "Laat hem maar staan, hij heeft zowel de voeten als het karakter"

De meest onderschatte Rode Duivel? "Laat hem maar staan, hij heeft zowel de voeten als het karakter"

14:40
8
Dat belooft voor de toekomst: Diego Moreira doet straffe vergelijking met de Gouden Generatie

Dat belooft voor de toekomst: Diego Moreira doet straffe vergelijking met de Gouden Generatie

14:20
3
Met enige vertraging: Nieuw gezicht traint voor het eerst mee bij Westerlo

Met enige vertraging: Nieuw gezicht traint voor het eerst mee bij Westerlo

14:10
🎥 Hij windt er geen doekjes om: dit zijn de eerste woorden van Sébastien Pocognoli als Monaco-coach

🎥 Hij windt er geen doekjes om: dit zijn de eerste woorden van Sébastien Pocognoli als Monaco-coach

14:00
Bondscoach van Wales niet te spreken over één ding na nederlaag tegen Rode Duivels

Bondscoach van Wales niet te spreken over één ding na nederlaag tegen Rode Duivels

13:30
1
Frank Raes is heel streng voor Garcia: "Als Tedesco dit had gedaan, was hij neergesabeld"

Frank Raes is heel streng voor Garcia: "Als Tedesco dit had gedaan, was hij neergesabeld"

13:01
38
"Niemand was indrukwekkender dan hij": Welshe media is heel duidelijk over Rode Duivels

"Niemand was indrukwekkender dan hij": Welshe media is heel duidelijk over Rode Duivels

12:40
6
Transfernieuws en Transfergeruchten 14/10: Teunckens

Transfernieuws en Transfergeruchten 14/10: Teunckens

11:40
Peter Vandenbempt schrok enorm tijdens wedstrijd tegen Wales: "Het was onbegrijpelijk dramatisch"

Peter Vandenbempt schrok enorm tijdens wedstrijd tegen Wales: "Het was onbegrijpelijk dramatisch"

12:20
Derde keer, goede keer? Tweedeklasser legt lot in handen van ex-trainer van Beveren

Derde keer, goede keer? Tweedeklasser legt lot in handen van ex-trainer van Beveren

12:10
Een win-winsituatie uit het boekje! Waarom de transfer van David Hubert naar Union eigenlijk héél logisch is Analyse

Een win-winsituatie uit het boekje! Waarom de transfer van David Hubert naar Union eigenlijk héél logisch is

12:00
6
📷 Pizza en een drankje op de weg terug: Thibaut Courtois neemt enkele Rode Duivels mee op zijn privéjet

📷 Pizza en een drankje op de weg terug: Thibaut Courtois neemt enkele Rode Duivels mee op zijn privéjet

12:00
6
Ooit één van de grootste talenten van ons land bij Club Brugge: nu als 27-jarige transfervrij opgepikt door topclub

Ooit één van de grootste talenten van ons land bij Club Brugge: nu als 27-jarige transfervrij opgepikt door topclub

11:40
Spanning stijgt rond DAZN: Telenet en Proximus laten van zich horen

Spanning stijgt rond DAZN: Telenet en Proximus laten van zich horen

11:20
Garcia geschorst voor zijn woede-uitbarsting: dit is wie overneemt in Kazachstan

Garcia geschorst voor zijn woede-uitbarsting: dit is wie overneemt in Kazachstan

11:00
Rode Duivels maken indruk én winnen: dit heeft bondscoach Rudi Garcia te zeggen

Rode Duivels maken indruk én winnen: dit heeft bondscoach Rudi Garcia te zeggen

10:30
2
Anderlecht verrast: dan toch geen Raad van Bestuur op dinsdag

Anderlecht verrast: dan toch geen Raad van Bestuur op dinsdag

10:02
WK 2026 lijkt binnen: Rode Duivels moeten zich geen zorgen meer maken

WK 2026 lijkt binnen: Rode Duivels moeten zich geen zorgen meer maken

09:30
Pocognoli breekt stilte na plotse vertrek: dit is zijn boodschap voor de Union-fans

Pocognoli breekt stilte na plotse vertrek: dit is zijn boodschap voor de Union-fans

09:00
6
Het plan van Coucke ligt klaar: zij moeten CEO en voorzitter worden bij Anderlecht

Het plan van Coucke ligt klaar: zij moeten CEO en voorzitter worden bij Anderlecht

08:40
2
Niet David Hubert: déze trainer stond eerst bovenaan het lijstje bij Union SG

Niet David Hubert: déze trainer stond eerst bovenaan het lijstje bij Union SG

08:20
WK-kwalificaties: Kazachstan helpt de Rode Duivels en Frankrijk wordt zwaar verrast

WK-kwalificaties: Kazachstan helpt de Rode Duivels en Frankrijk wordt zwaar verrast

08:01
Met vooral één grote uitblinker: onze punten voor de Rode Duivels na de zege tegen Wales

Met vooral één grote uitblinker: onze punten voor de Rode Duivels na de zege tegen Wales

07:40
6
Simon Mignolet is onder de indruk van Rode Duivel: "Dan is hij niet te stoppen"

Simon Mignolet is onder de indruk van Rode Duivel: "Dan is hij niet te stoppen"

07:20
Lammens praat over de geschiedenis achter zijn transfer van Antwerp naar Manchester United

Lammens praat over de geschiedenis achter zijn transfer van Antwerp naar Manchester United

06:30
'Penaltyspecialist' Kevin De Bruyne reageert opgelucht, al was het niet allemaal geweldig

'Penaltyspecialist' Kevin De Bruyne reageert opgelucht, al was het niet allemaal geweldig

23:15
Rode Duivels ontsnappen in Wales, maar zetten - dankzij twee strafschoppen - grote stap naar WK

Rode Duivels ontsnappen in Wales, maar zetten - dankzij twee strafschoppen - grote stap naar WK

22:45
"De ene loze belofte volgde op de andere, van dag één zag je dat het fout was"

"De ene loze belofte volgde op de andere, van dag één zag je dat het fout was"

23:00
4
Union-CEO doet meteen een grote uitspraak: "Hubert is geen grote coach. Hij kan het wél worden"

Union-CEO doet meteen een grote uitspraak: "Hubert is geen grote coach. Hij kan het wél worden"

22:30

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Speeldag 11
Standard Standard 17/10 Antwerp Antwerp
La Louvière La Louvière 18/10 Westerlo Westerlo
OH Leuven OH Leuven 18/10 Club Brugge Club Brugge
Union SG Union SG 18/10 Charleroi Charleroi
Cercle Brugge Cercle Brugge 19/10 KRC Genk KRC Genk
FCV Dender EH FCV Dender EH 19/10 KV Mechelen KV Mechelen
STVV STVV 19/10 Anderlecht Anderlecht
Zulte Waregem Zulte Waregem 19/10 KAA Gent KAA Gent

Nieuwste reacties

polvh polvh over Bondscoach van Wales niet te spreken over één ding na nederlaag tegen Rode Duivels Snoek Snoek over De meest onderschatte Rode Duivel? "Laat hem maar staan, hij heeft zowel de voeten als het karakter" .. .. over Frank Raes is heel streng voor Garcia: "Als Tedesco dit had gedaan, was hij neergesabeld" Dantie Dantie over Slecht nieuws voor Denis Odoi: Dan toch geen akkoord met Challenger Pro League-club .. .. over Peter Vandenbempt houdt zich niet in over Rode Duivel: "De zwakste op het veld" CringeMedia CringeMedia over "Niemand was indrukwekkender dan hij": Welshe media is heel duidelijk over Rode Duivels 1872 1872 over Dat belooft voor de toekomst: Diego Moreira doet straffe vergelijking met de Gouden Generatie Geert DL Geert DL over Simon Mignolet geeft inkijk in revalidatie, toekomstplannen en... contractperikelen Dirk1897 Dirk1897 over Pocognoli breekt stilte na plotse vertrek: dit is zijn boodschap voor de Union-fans Dirk1897 Dirk1897 over Een win-winsituatie uit het boekje! Waarom de transfer van David Hubert naar Union eigenlijk héél logisch is Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2025 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved