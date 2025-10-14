Emotionele Dick Advocaat breekt na zege met Curaçao: "Dat heb ik nog nooit meegemaakt"

Dick Advocaat kan op zijn 78e geschiedenis schrijven: met Curaçao staat hij dicht bij een eerste WK-deelname ooit. Na de zege tegen Jamaica werd de bondscoach zichtbaar emotioneel, iets wat zelfs zijn spelers raakte.

Dick Advocaat staat op het punt iets unieks te realiseren. De 78-jarige trainer kan zich kwalificeren voor het WK met Curaçao, waar hij bondscoach is.

Het eiland nam in zijn geschiedenis nog nooit deel aan de eindronde van een Wereldkampioenschap. Vorige week won Curaçao met 2-0 van Jamaica, wat hun kansen een flinke boost gaf.

Na afloop werd Advocaat best emotioneel. "Al heb ik op mijn leeftijd sowieso al snel de neiging om wat sneller een traantje te laten", zegt de voormalige bondscoach van België en Nederland volgens Omroep West.

Zo'n vreugde had Dick Advocaat nog nooit gezien

"Die groep zit zo dicht bij elkaar. En als je de vreugde ziet bij een goal. Dat heb ik nog nooit van mijn leven meegemaakt. Dus daar komt de emotie vandaan", gaat hij verder. Zijn spelers zagen het gebeuren, en ook zij waren onder de indruk van de reactie van hun bondscoach.

"Het was voor mij een breekpunt. Je ziet dat hij met ons meeleeft", klinkt het bij kapitein Leandro Bacuna. "Dat haal je niet altijd meteen uit iemand. Iedere man wil zich stoer opstellen, maar uiteindelijk komt die gevoelige kant wel naar buiten. Dat heb ik de afgelopen wedstrijd gezien."

Maar voor alle duidelijkheid: Curaçao heeft zijn ticket voor het WK nog niet beet. Het land moet nog drie groepswedstrijden spelen, tegen Trinidad & Tobago, Bermuda en Jamaica. Voorlopig staat het wel aan de leiding in zijn groep met 7 punten.