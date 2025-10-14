Lammens praat over de geschiedenis achter zijn transfer van Antwerp naar Manchester United

Senne Lammens wil de nieuwe nummer één van Manchester United worden. De eerste stappen zijn alvast gezet. De doelman spreekt zelf over zijn transfer van De Bosuil naar Old Trafford.

Opvallend is het overigens niet dat Antwerp FC en Manchester United in één zin worden vermeld. In het verleden hadden The Great Old en The Red Devils een samenwerking.

"Ik heb die verhalen ook gehoord van mensen die toen al bij Antwerp werkten en er vandaag nog zijn", vertelt Senne Lammens via de sociale kanalen van Manchester United. "Die samenwerking was interessant voor beide clubs."

"Manchester United stuurde regelmatig spelers naar Antwerp", kent Lammens de geschiedenis. "Die spelers kregen in België speelminuten en deden op die manier de nodige ervaring op."

Voor Lammens is het in theorie niet anders. De doelman brak door op De Bosuil en gaat nu volop zijn kans op Old Trafford. "Het is leuk voor mij dat er geschiedenis achter mijn transfer zit." (lacht)

Het is leuk voor mij dat er geschiedenis achter mijn transfer zit

"Dat werd me overigens ook gezegd tegen de onderhandelingen", besluit Lammens. "Mijn transfer zorgt niet alleen voor nostalgie, maar ook de fans vinden het leuk."