Wie zag dit aankomen? Ex-Club Brugge-spits moet bij Barcelona geblesseerde Lewandowski vervangen

Victor Barbera, voormalig speler van Club Brugge, staat plots in de schijnwerpers bij Barcelona. De 21-jarige aanvaller krijgt een unieke kans door de blessure van Robert Lewandowski, die vier tot zes weken uitgeschakeld is met een dijspierblessure.

Voor trainer Hansi Flick betekent dit dat hij moet putten uit de talenten van Barcelona B om de aanvalslinie op peil te houden. Barbera vertrok in de zomer van 2024 naar Barcelona nadat hij voor Club NXT zes keer scoorde in 19 wedstrijden.

Bij Barça Atletic, de reserves van de Catalaanse club, maakt hij indruk met vijf goals en één assist in zes wedstrijden, wat hem de bijnaam “Barberowski” opleverde vanwege zijn doelgerichtheid.

De jonge spits past volgens Flicks speelstijl perfect in het hoge drukvoetbal dat Barcelona nastreeft. Zijn arbeidsethos en pressing maken hem een natuurlijke optie om de leegte in de aanval op te vullen, zeker nu ook Raphinha en Dani Olmo geblesseerd zijn.

Victor Barbera, de onverwachte doorbraak na periode bij Club Brugge?

Barbera volgt daarmee een traditie van La Masia, waar talenten vaak op het juiste moment doorbreken. Namen als Lamine Yamal en Pau Cubarsí tonen aan dat het Spaanse opleidingssysteem regelmatig onverwachte helden produceert. Barbera kan tegen Girona zijn debuut in het eerste elftal maken en mogelijk samen spelen met Ferran Torres en Marcus Rashford.

Flick heeft eerder in zijn carrière bij Bayern Munich laten zien dat hij jong talent durft in te zetten in cruciale wedstrijden. Barbera kan met zijn scherpte voor het doel en intensieve pressing de aanval van Barcelona stabiliseren, iets wat de ploeg recent tekortkwam tegen PSG en Sevilla.