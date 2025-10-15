Zoon van Gert Verheyen scoort in Tweede Provinciale: "Op tribunes Club Brugge ..."

In Tweede Provinciale A West-Vlaanderen stond er afgelopen weekend een belangrijk duel op het programma tussen DOSKO Sint-Kruis en DOSKO Kanegem. De thuisploeg haalde het met 4-1

DOSKO Kanegem kwam 0-1 voor in Sint-Kruis, maar de Bruggelingen zetten daarna alles recht. Eerst waren er twee goals van Justin Vandekeere, met de 3-1 van Victor Verheyen was de match helemaal beslist.

Zoon van Gert Verheyen is ook spits ... in Tweede Provinciale

Victor Verheyen? Jawel, dat is de zoon van Gert Verheyen. Die scoorde over alle competities heen dit seizoen al vijf keer voor Sint-Kruis.

"Zelf hou ik het niet altijd even goed bij, maar ik maak normaal gemiddeld toch zo'n 15 goals per seizoen. In mijn allerbeste jaar had ik 25 doelpunten, maar dat was nog in derde provinciale", aldus Verheyen junior in Het Nieuwsblad.

Victor Verheyen loopt niet te koop met zijn naam

Victor Verheyen wil het niveau dat hij haalt niet vergelijken met dat van zijn vader, maar hij ziet wel een zelfde speelstijl qua lopen: kop in kas en rennen. En scoren met een omhaal zullen ze allebei ook nooit gedaan hebben of doen.

Ook zoon Verheyen is fan van Club Brugge en vindt het leuk om daar de foto's van zijn vader te zien. "Af en toe ga ik nog wel eens naar Jan Breydel, die foto's aan de muur doen me wel wat. Op de tribunes heb ik wel niet graag dat ze weten dat ik de zoon van ben... Dan klampen mensen je aan."