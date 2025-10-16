Dringend transferadvies voor speler die geen kans kreeg bij RSC Anderlecht

Ismaël Baouf, voormalig speler van RSC Anderlecht, krijgt volgens analist Anco Jansen een dringend advies. De verdediger speelt sinds deze zomer bij SC Cambuur en zou volgens Jansen klaar zijn voor een stap naar de Nederlandse top.

Baouf maakte in augustus de overstap van Anderlecht naar Cambuur. Bij paarswit kwam hij niet in het eerste elftal terecht, maar speelde hij 51 wedstrijden voor het tweede team. Daarin scoorde hij drie keer en gaf hij één assist. Zijn contract bij Cambuur loopt tot medio 2028, met een optie voor een extra jaar. De speler is actief in de Keuken Kampioen Divisie en vertegenwoordigt Marokko op het WK onder 20.

Volgens Voetbalpraat van ESPN is Baouf een opvallende naam in de Nederlandse competitie. Anco Jansen noemt hem een speler die snel opgepikt moet worden. “Ik durf wel te zeggen: Nederlandse topclubs moeten hem snel ophalen”, stelt Jansen. Hij verwijst daarbij naar de kwaliteiten van de verdediger, die volgens hem op meerdere vlakken uitblinkt.

Baouf is directe versterking voor topclubs

Jansen noemt Baouf agressief in de duels en sterk in de lucht. Hij benadrukt dat de speler zich onderscheidt in de Keuken Kampioen Divisie én op het internationale podium. “Hij is een van de beste spelers van het toernooi”, klinkt het bij ESPN. Daarmee verwijst hij naar Baoufs prestaties op het WK onder 20 met Marokko.

Ook andere analisten sluiten zich aan bij het oordeel van Jansen. Volgens Voetbalpraat zou Baouf een directe versterking kunnen zijn voor clubs als Ajax, Feyenoord en PSV. De speler is pas negentien jaar oud, maar maakt volgens de uitzending indruk met zijn volwassen spel en fysieke aanwezigheid.

Geen concreet aanbod

Tot op heden is er geen concrete interesse gemeld vanuit de Nederlandse top. Jansen benadrukt echter dat het moment om toe te slaan nu is. “Ismaël Baouf moet snel worden opgepikt door een Nederlandse topclub”, vertelt hij. Daarmee onderstreept hij het potentieel van de speler en het belang van een transfer met het oog op de toekomst.

