Belgische topclub, Franse middenmoter en KV Mechelen: Jelle Bataille verklaart waarom hij voor Israël koos

Afgelopen zomer kwam er een einde aan de samenwerking tussen Jelle Bataille en Royal Antwerp FC. Voor de Great Old verliep het vertrek van hun rechtsachter pijnlijk. Antwerp blunderde door de optie in zijn contract niet te lichten, waardoor Bataille plots een vrije speler werd.

Bataille vertelt in Het Laatste Nieuws dat hij aanvankelijk niet op zoek was naar een nieuwe club. “Ik had dit niet zien aankomen. Voor mijn vertrek was ik nergens actief mee bezig", zegt hij. Pas nadat hij officieel vrij was, begonnen clubs zich te melden.

De verdediger geeft aan dat Antwerp nadien een verlenging voorstelde van één jaar, terwijl hij zelf op twee of drie jaar hoopte. "De club heeft mij toen voorgesteld om mijn contract toch met een jaar te verlengen tegen dezelfde voorwaarden.”

“Alleen wist ik ook dat ze mij dan een paar maanden later toch zouden proberen verkopen - een speler die nog maar een jaar onder contract ligt, is voor de club economisch niet interessant. Daarom heb ik een contract voor twee of drie seizoenen gevraagd, maar dat zag de club niet zitten", klinkt het.

Genk, KV Mechelen en Toulouse toonden interesse in Jelle Bataille

Verschillende clubs toonden interesse. “Er was interesse van Racing Genk, KV Mechelen en Toulouse uit Frankrijk", aldus Bataille. Toch hapte hij niet meteen toe en hield hij de eerste week alles bewust af. Hij wilde geen overhaaste beslissing nemen.

Uiteindelijk viel de keuze op Maccabi Haifa. “Bij Genk bleef El Ouahdi onverwacht, Toulouse lag financieel moeilijk en KV Mechelen vond ik geen stap vooruit. Mensen mogen gerust zeggen dat ik voor het geld koos, maar het niveau hier bij Maccabi Haifa is ook gewoon heel goed", legt Bataille uit.
 

