"Dan had ik hier nu niet gezeten": Bataille zegt hoe één moment zijn transfer naar Haifa had tegengehouden

Jelle Bataille blikt terug op zijn overstap van Antwerp naar Maccabi Haifa en licht toe hoe één incident bijna roet in het eten gooide. De verdediger spreekt open over twijfels, reacties en de rol van Lior Refaelov in het transferproces.

Twijfel bij eerste contact

Bataille kreeg aanvankelijk een bericht van de makelaar van Tjaronn Chery over een Israëlische club. Zijn eerste reactie was terughoudend. “Toen dacht ik ook: misschien is dat niet het beste idee”, vertelt hij aan Het Nieuwsblad.

Enkele dagen later volgde een telefoontje van Lior Refaelov, sportief directeur bij Maccabi Haifa. Die gaf aan dat hij Bataille graag wilde aantrekken. De speler kende de club, maar had bedenkingen bij de veiligheidssituatie in Israël.

Refaelov stelde voor om twee dagen ter plaatse te komen om de situatie zelf te beoordelen. “Kijk, niks moet. Kom gewoon twee dagen naar hier om te zien hoe alles hier is en dan kan je nog een beslissing nemen”, vertelde hij aldus Bataille. Bataille en zijn vriendin Evi waren na enkele uren al overtuigd, al bleef er een moment van twijfel.

Alarmmoment bijna fataal voor transfer

De avond voor de ondertekening van het contract ging er plots een luid alarm af in het hotel. Bataille en zijn vriendin dachten dat het om een luchtalarm ging. Uiteindelijk bleek het vals brandalarm. “Als toen effectief het luchtalarm was afgegaan, had ik hier nu niet gezeten”, stelt hij.





Ondanks de initiële bezorgdheid besloten ze door te zetten. De familie van Bataille was aanvankelijk ongerust, maar steunde uiteindelijk de keuze. “Het enige wat voor mij telde, was wat Evi en onze ouders ervan vonden”, zegt hij. De sportieve uitdaging en het niveau bij Maccabi Haifa speelden eveneens een rol in zijn beslissing.

Reacties en publieke perceptie

Bataille kreeg na zijn transfer ook negatieve reacties via sociale media. “Ik ben zionist genoemd en zo,” vertelt hij. Hij benadrukt dat hij enkel zijn werk komt doen. “Het is niet dat ik steun wat hier gebeurt. Het is toch ook niet omdat ik in Antwerpen speelde dat ik bijvoorbeeld het beleid van Bart De Wever steunde?”, besluit hij.