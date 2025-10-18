"Dan had ik hier nu niet gezeten": Bataille zegt hoe één moment zijn transfer naar Haifa had tegengehouden

"Dan had ik hier nu niet gezeten": Bataille zegt hoe één moment zijn transfer naar Haifa had tegengehouden
Foto: © photonews

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Jelle Bataille blikt terug op zijn overstap van Antwerp naar Maccabi Haifa en licht toe hoe één incident bijna roet in het eten gooide. De verdediger spreekt open over twijfels, reacties en de rol van Lior Refaelov in het transferproces.

Twijfel bij eerste contact

Bataille kreeg aanvankelijk een bericht van de makelaar van Tjaronn Chery over een Israëlische club. Zijn eerste reactie was terughoudend. “Toen dacht ik ook: misschien is dat niet het beste idee”, vertelt hij aan Het Nieuwsblad.

Enkele dagen later volgde een telefoontje van Lior Refaelov, sportief directeur bij Maccabi Haifa. Die gaf aan dat hij Bataille graag wilde aantrekken. De speler kende de club, maar had bedenkingen bij de veiligheidssituatie in Israël.

Refaelov stelde voor om twee dagen ter plaatse te komen om de situatie zelf te beoordelen. “Kijk, niks moet. Kom gewoon twee dagen naar hier om te zien hoe alles hier is en dan kan je nog een beslissing nemen”, vertelde hij aldus Bataille. Bataille en zijn vriendin Evi waren na enkele uren al overtuigd, al bleef er een moment van twijfel.

Alarmmoment bijna fataal voor transfer

De avond voor de ondertekening van het contract ging er plots een luid alarm af in het hotel. Bataille en zijn vriendin dachten dat het om een luchtalarm ging. Uiteindelijk bleek het vals brandalarm. “Als toen effectief het luchtalarm was afgegaan, had ik hier nu niet gezeten”, stelt hij.

Ondanks de initiële bezorgdheid besloten ze door te zetten. De familie van Bataille was aanvankelijk ongerust, maar steunde uiteindelijk de keuze. “Het enige wat voor mij telde, was wat Evi en onze ouders ervan vonden”, zegt hij. De sportieve uitdaging en het niveau bij Maccabi Haifa speelden eveneens een rol in zijn beslissing.

Reacties en publieke perceptie

Bataille kreeg na zijn transfer ook negatieve reacties via sociale media. “Ik ben zionist genoemd en zo,” vertelt hij. Hij benadrukt dat hij enkel zijn werk komt doen. “Het is niet dat ik steun wat hier gebeurt. Het is toch ook niet omdat ik in Antwerpen speelde dat ik bijvoorbeeld het beleid van Bart De Wever steunde?”, besluit hij.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Ligat Ha'Al
Ligat Ha'Al Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Antwerp
Maccabi Haifa
Jelle Bataille

Meer nieuws

Probleem ligt bij de bondscoach: Johan Boskamp wil Anderlechtrevelatie op het echte WK zien

Probleem ligt bij de bondscoach: Johan Boskamp wil Anderlechtrevelatie op het echte WK zien

10:30
"Bijna 50 miljoen": Thorsten Fink zegt waar het op staat bij KRC Genk

"Bijna 50 miljoen": Thorsten Fink zegt waar het op staat bij KRC Genk

10:00
LIVE OH Leuven-Club Brugge: Kan blauw-zwart leider Union verder onder druk zetten?

LIVE OH Leuven-Club Brugge: Kan blauw-zwart leider Union verder onder druk zetten?

09:45
Marc Wilmots begrijpt niets van wedstrijdleiding na stilgelegde Standard-Antwerp Reactie

Marc Wilmots begrijpt niets van wedstrijdleiding na stilgelegde Standard-Antwerp

07:30
21
Belgische topclub, Franse middenmoter en KV Mechelen: Jelle Bataille verklaart waarom hij voor Israël koos

Belgische topclub, Franse middenmoter en KV Mechelen: Jelle Bataille verklaart waarom hij voor Israël koos

12:00
John Van den Brom doet boekje open over onbegrijpelijke transfer van Club Brugge

John Van den Brom doet boekje open over onbegrijpelijke transfer van Club Brugge

09:30
1
🎥 Bekijk de beelden! Standard identificeert bekergooier en komt met nieuws over uitspelen match tegen Antwerp

🎥 Bekijk de beelden! Standard identificeert bekergooier en komt met nieuws over uitspelen match tegen Antwerp

07:22
2
Transfernieuws en Transfergeruchten 18/10: Maamar

Transfernieuws en Transfergeruchten 18/10: Maamar

08:00
Forfait of geen forfait? Wat zegt reglement na stilgelegde Standard-Antwerp in minuut 89?

Forfait of geen forfait? Wat zegt reglement na stilgelegde Standard-Antwerp in minuut 89?

23:41
38
Eén iemand durft de échte reden te zeggen waarom Jonas De Roeck voor Club NXT kiest

Eén iemand durft de échte reden te zeggen waarom Jonas De Roeck voor Club NXT kiest

08:40
1
Rinkelt de kassa in het Lotto Park? 'Onverwachte transfer kan miljoenen opbrengen voor RSC Anderlecht'

Rinkelt de kassa in het Lotto Park? 'Onverwachte transfer kan miljoenen opbrengen voor RSC Anderlecht'

08:00
3
📷 OFFICIEEL Contractverlenging bij Club Brugge: tot 2029 aan boord

📷 OFFICIEEL Contractverlenging bij Club Brugge: tot 2029 aan boord

07:40
Standard-supporters schieten zichzelf in de voet! Forfait lonkt nadat Dhondt Standard-Antwerp stillegt bij 1-0

Standard-supporters schieten zichzelf in de voet! Forfait lonkt nadat Dhondt Standard-Antwerp stillegt bij 1-0

23:08
🎥 Belgen eisen positieve en negatieve hoofdrol op in duel tussen PSG en RC Strasbourg

🎥 Belgen eisen positieve en negatieve hoofdrol op in duel tussen PSG en RC Strasbourg

08:20
🎥 Was dit een rode kaart? Standard voelt zich andermaal bekocht

🎥 Was dit een rode kaart? Standard voelt zich andermaal bekocht

23:00
11
'Duitse topclub wil vol voor middenvelder Club Brugge gaan, maar er is één voorwaarde'

'Duitse topclub wil vol voor middenvelder Club Brugge gaan, maar er is één voorwaarde'

07:00
📷 🎥 Poppen gaan aan het dansen: supporter duwt Antwerp-speler

📷 🎥 Poppen gaan aan het dansen: supporter duwt Antwerp-speler

22:00
4
Voetbalfans gaan zeer creatief aan de slag: bekende deuntjes worden voetballers De derde helft

Voetbalfans gaan zeer creatief aan de slag: bekende deuntjes worden voetballers

06:30
Vincent Kompany zou zijn fiat hebben gegeven, maar de fans van Bayern schreeuwen moord en brand

Vincent Kompany zou zijn fiat hebben gegeven, maar de fans van Bayern schreeuwen moord en brand

06:00
Code rood bij Antwerp: zware verliezen voor Ghelamco

Code rood bij Antwerp: zware verliezen voor Ghelamco

20:00
11
Beerschot neemt Beveren zijn maximum af: Kortrijk lachende derde?

Beerschot neemt Beveren zijn maximum af: Kortrijk lachende derde?

22:30
13
Romeo Vermant geeft aan welk soort man hij wil zijn

Romeo Vermant geeft aan welk soort man hij wil zijn

21:00
Filip Joos komt met wel héél straffe uitspraak over het Bayern van Vincent Kompany

Filip Joos komt met wel héél straffe uitspraak over het Bayern van Vincent Kompany

21:40
Wat zeggen de xP na tien speeldagen Jupiler Pro League? Analyse

Wat zeggen de xP na tien speeldagen Jupiler Pro League?

20:40
2
Zelfs Messi en Ronaldo durfden het niet: deze beslissing van Lamine Yamal zorgt voor verbazing bij de fans

Zelfs Messi en Ronaldo durfden het niet: deze beslissing van Lamine Yamal zorgt voor verbazing bij de fans

21:21
Pocognoli op drie, héél verrassende naam op tien: dit zijn de beste coaches aller tijden in Jupiler Pro League Analyse

Pocognoli op drie, héél verrassende naam op tien: dit zijn de beste coaches aller tijden in Jupiler Pro League

18:40
7
Besnik Hasi komt met goed nieuws over zomeraanwinst

Besnik Hasi komt met goed nieuws over zomeraanwinst

19:40
Na de controversiële wissel: coach laat zich uit over Rode Duivel

Na de controversiële wissel: coach laat zich uit over Rode Duivel

20:20
"Het blijft onwaarschijnlijk": Franky Van der Elst verbaasd door David Hubert

"Het blijft onwaarschijnlijk": Franky Van der Elst verbaasd door David Hubert

19:00
Frederik Vanderbiest zet de puntjes op de i: "Je moet geen genie zijn om dat te weten"

Frederik Vanderbiest zet de puntjes op de i: "Je moet geen genie zijn om dat te weten"

19:20
2
Maakt Max Dean dit weekend zijn comeback? Ivan Leko geeft antwoord

Maakt Max Dean dit weekend zijn comeback? Ivan Leko geeft antwoord

18:20
"Mijn eigen draai toevoegen": het plan van David Hubert om Union nog beter te maken

"Mijn eigen draai toevoegen": het plan van David Hubert om Union nog beter te maken

18:00
Opvallend: Jaïro Riedewald (ex-Antwerp) gaat plots aan de slag in Engeland

Opvallend: Jaïro Riedewald (ex-Antwerp) gaat plots aan de slag in Engeland

16:00
1
Nieuwe tegenvaller voor Nicky Hayen: basisspeler van Club Brugge waarschijnlijk afwezig dit weekend

Nieuwe tegenvaller voor Nicky Hayen: basisspeler van Club Brugge waarschijnlijk afwezig dit weekend

17:40
Anderlecht-coach Besnik Hasi is duidelijk over WK-affaire: "Nathan De Cat wou wel gaan"

Anderlecht-coach Besnik Hasi is duidelijk over WK-affaire: "Nathan De Cat wou wel gaan"

17:00
Besnik Hasi kijkt uit naar versterking volgend seizoen: "Hij heeft het potentieel om eerste spits te worden"

Besnik Hasi kijkt uit naar versterking volgend seizoen: "Hij heeft het potentieel om eerste spits te worden"

16:40

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Speeldag 11
Standard Standard 1-0 Antwerp Antwerp
La Louvière La Louvière 16:00 Westerlo Westerlo
OH Leuven OH Leuven 18:15 Club Brugge Club Brugge
Union SG Union SG 20:45 Charleroi Charleroi
Cercle Brugge Cercle Brugge 19/10 KRC Genk KRC Genk
FCV Dender EH FCV Dender EH 19/10 KV Mechelen KV Mechelen
STVV STVV 19/10 Anderlecht Anderlecht
Zulte Waregem Zulte Waregem 19/10 KAA Gent KAA Gent

Nieuwste reacties

Ninu Mastrackz Ninu Mastrackz over Marc Wilmots begrijpt niets van wedstrijdleiding na stilgelegde Standard-Antwerp Boktor Boktor over Eén iemand durft de échte reden te zeggen waarom Jonas De Roeck voor Club NXT kiest Jasperd Jasperd over Rinkelt de kassa in het Lotto Park? 'Onverwachte transfer kan miljoenen opbrengen voor RSC Anderlecht' CringeMedia CringeMedia over 🎥 Was dit een rode kaart? Standard voelt zich andermaal bekocht Daja Daja over Forfait of geen forfait? Wat zegt reglement na stilgelegde Standard-Antwerp in minuut 89? LordJozef LordJozef over John Van den Brom doet boekje open over onbegrijpelijke transfer van Club Brugge Pontsjow Pontsjow over Code rood bij Antwerp: zware verliezen voor Ghelamco FC BRUGES FC BRUGES over Nog meer miserie op komst voor wie geen DAZN heeft om voetbal te kijken nick!LFC nick!LFC over 🎥 Bekijk de beelden! Standard identificeert bekergooier en komt nieuws over uitspelen match tegen Antwerp Dinkalink Dinkalink over Wat zeggen de xP na tien speeldagen Jupiler Pro League? Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2025 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved