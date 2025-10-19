Transfer Dolberg is voorlopig een nachtmerrie: Ajax-trainer Heitinga geeft update

Kasper Dolberg is voorlopig nog niet terug op het veld bij Ajax. De Deense aanvaller leek op de weg terug, maar zijn herstel verloopt trager dan verwacht.

Trainer John Heitinga liet na de 0-2-nederlaag tegen AZ weten dat het nog weken kan duren voordat Dolberg weer inzetbaar is. “Het zag er goed uit. Maar ik denk dat we eerder in weken moeten denken, dan dat hij binnenkort weer op het veld staat", aldus Heitinga.

Dolberg speelde pas één helft in de Eredivisie sinds zijn terugkeer en zijn beperkte ritme maakt het lastig om meteen weer op topniveau te presteren. Zijn transfer naar Ajax deze zomer is tot nu toe geen groot succes gebleken.

Bij Anderlecht wordt zijn vertrek nog altijd gevoeld. De club is op zoek naar een vervanger, aangezien Luis Vazquez nog geen grote indruk heeft gemaakt als eerste spits. Het missen van Dolberg blijft een leegte in de aanval van paars-wit.

Dolberg groeide bij Anderlecht uit tot een belangrijke speler en publiekslieveling. Zijn keuze voor Ajax liet Anderlecht achter met een vacuüm in de spitspositie, dat tot nu toe moeilijk op te vullen is.

Voor Dolberg ligt de focus nu volledig op herstel. Pas wanneer hij weer volledig fit is, kan hij een rol van betekenis spelen bij Ajax en bewijzen dat zijn transfer een succes kan worden.

