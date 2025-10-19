Transfer Dolberg is voorlopig een nachtmerrie: Ajax-trainer Heitinga geeft update

Transfer Dolberg is voorlopig een nachtmerrie: Ajax-trainer Heitinga geeft update
Foto: © photonews

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Kasper Dolberg is voorlopig nog niet terug op het veld bij Ajax. De Deense aanvaller leek op de weg terug, maar zijn herstel verloopt trager dan verwacht.

Trainer John Heitinga liet na de 0-2-nederlaag tegen AZ weten dat het nog weken kan duren voordat Dolberg weer inzetbaar is. “Het zag er goed uit. Maar ik denk dat we eerder in weken moeten denken, dan dat hij binnenkort weer op het veld staat", aldus Heitinga.

Dolberg speelde pas één helft in de Eredivisie sinds zijn terugkeer en zijn beperkte ritme maakt het lastig om meteen weer op topniveau te presteren. Zijn transfer naar Ajax deze zomer is tot nu toe geen groot succes gebleken.

Dolberg is nog weken out bij Ajax

Bij Anderlecht wordt zijn vertrek nog altijd gevoeld. De club is op zoek naar een vervanger, aangezien Luis Vazquez nog geen grote indruk heeft gemaakt als eerste spits. Het missen van Dolberg blijft een leegte in de aanval van paars-wit.

Dolberg groeide bij Anderlecht uit tot een belangrijke speler en publiekslieveling. Zijn keuze voor Ajax liet Anderlecht achter met een vacuüm in de spitspositie, dat tot nu toe moeilijk op te vullen is.

Voor Dolberg ligt de focus nu volledig op herstel. Pas wanneer hij weer volledig fit is, kan hij een rol van betekenis spelen bij Ajax en bewijzen dat zijn transfer een succes kan worden.
 

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Nederlandse Eredivisie
Nederlandse Eredivisie Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Anderlecht
Ajax
Kasper Dolberg

Meer nieuws

Barcelona heeft opvolger Lewandowski al gevonden, al toont ook Bayern interesse

Barcelona heeft opvolger Lewandowski al gevonden, al toont ook Bayern interesse

18:00
David Hubert maakte meteen winnende keuze bij Union: "Hij is nog mijn ploegmaat geweest"

David Hubert maakte meteen winnende keuze bij Union: "Hij is nog mijn ploegmaat geweest"

17:30
🎥 Trainer Thorsten Fink wijst twee zware pijnpunten van KRC Genk aan: "Daar ben ik niet blij mee" Reactie

🎥 Trainer Thorsten Fink wijst twee zware pijnpunten van KRC Genk aan: "Daar ben ik niet blij mee"

17:10
Uitspraak Hayen geen goed nieuws voor Club Brugge met zes matchen in 18 dagen in het vooruitzicht

Uitspraak Hayen geen goed nieuws voor Club Brugge met zes matchen in 18 dagen in het vooruitzicht

17:00
Succes Kompany doet angst bij Bayern München stijgen: Rekordmeister wil actie ondernemen

Succes Kompany doet angst bij Bayern München stijgen: Rekordmeister wil actie ondernemen

16:00
20-jarige spits ziet zijn kans schoon: "Ik wil door de grote poort terugkeren bij Anderlecht"

20-jarige spits ziet zijn kans schoon: "Ik wil door de grote poort terugkeren bij Anderlecht"

15:00
Momentum swingt heen en weer in Jan Breydel: Genk raakt niet verder dan een punt bij Cercle en een 7 op 9

Momentum swingt heen en weer in Jan Breydel: Genk raakt niet verder dan een punt bij Cercle en een 7 op 9

15:29
Geen WK voor Nathan De Cat, maar Anderlecht wil hem wel (heel snel) iets anders aanbieden

Geen WK voor Nathan De Cat, maar Anderlecht wil hem wel (heel snel) iets anders aanbieden

13:30
5
🎥 Wat dit een penalty voor Cercle Brugge? Bij Genk waren ze niet akkoord

🎥 Wat dit een penalty voor Cercle Brugge? Bij Genk waren ze niet akkoord

15:21
7
Belg "de meest onderschatte speler ter wereld"? "Topklasse, hij behoort tot de besten"

Belg "de meest onderschatte speler ter wereld"? "Topklasse, hij behoort tot de besten"

14:30
LIVE: Anderlecht waarschijnlijk toch weer met Vazquez, STVV wil negatieve reeks doorbreken

LIVE: Anderlecht waarschijnlijk toch weer met Vazquez, STVV wil negatieve reeks doorbreken

11:14
🎥 Eersteklassewedstrijd ontspoort: zeven rode kaarten op wat zelfs geen voetbalveld genoemd mag worden

🎥 Eersteklassewedstrijd ontspoort: zeven rode kaarten op wat zelfs geen voetbalveld genoemd mag worden

14:00
Niet enkel Standard: ook Antwerp kan nog sancties verwachten na match van vrijdag

Niet enkel Standard: ook Antwerp kan nog sancties verwachten na match van vrijdag

13:00
9
🎥 "Doodzonde": Hans Somers legt pijnpunt van OH Leuven bloot na nederlaag tegen Club Brugge Reactie

🎥 "Doodzonde": Hans Somers legt pijnpunt van OH Leuven bloot na nederlaag tegen Club Brugge

11:15
1
Roméo Lavia schittert weer bij Chelsea: coach Maresca legt het plan bloot

Roméo Lavia schittert weer bij Chelsea: coach Maresca legt het plan bloot

12:30
Pocognoli debuteerde bij AS Monaco: dit is wat de Franse pers ervan vond

Pocognoli debuteerde bij AS Monaco: dit is wat de Franse pers ervan vond

12:00
Ementa scherp over concurrentiestrijd bij Essevee: "Ik heb veel respect voor Jelle Vossen, maar..."

Ementa scherp over concurrentiestrijd bij Essevee: "Ik heb veel respect voor Jelle Vossen, maar..."

11:00
Johan Boskamp waarschuwt Marc Coucke en Michael Verschueren nu al

Johan Boskamp waarschuwt Marc Coucke en Michael Verschueren nu al

06:30
1
Thomas Meunier had nog voor deze topclub kunnen spelen: "Maar ik weigerde"

Thomas Meunier had nog voor deze topclub kunnen spelen: "Maar ik weigerde"

11:30
LIVE: Brengt KRC Genk na 6 op 6 nu ook beter voetbal in het Jan Breydelstadion?

LIVE: Brengt KRC Genk na 6 op 6 nu ook beter voetbal in het Jan Breydelstadion?

09:45
Gent-fans mogen juichen: Max Dean eindelijk weer in actie na lange revalidatie

Gent-fans mogen juichen: Max Dean eindelijk weer in actie na lange revalidatie

10:00
Maakt Romelu Lukaku bijna zijn comeback? Sportief directeur van Napoli komt met update

Maakt Romelu Lukaku bijna zijn comeback? Sportief directeur van Napoli komt met update

10:30
Pär Zetterberg zegt wat Anderlecht nu echt nodig heeft om progressie te maken

Pär Zetterberg zegt wat Anderlecht nu echt nodig heeft om progressie te maken

23:00
1
David Hubert heeft meteen impact bij Union SG: "Hij was nog mijn ploegmaat tijdens mijn eerste profwedstrijd"

David Hubert heeft meteen impact bij Union SG: "Hij was nog mijn ploegmaat tijdens mijn eerste profwedstrijd"

09:01
Club Brugge is gewaarschuwd: Vincent Kompany is zeer duidelijk na zege tegen Borussia Dortmund

Club Brugge is gewaarschuwd: Vincent Kompany is zeer duidelijk na zege tegen Borussia Dortmund

09:30
5
Dit is wat David Hubert te zeggen heeft na zijn debuut bij Union SG

Dit is wat David Hubert te zeggen heeft na zijn debuut bij Union SG

08:20
🎥 Geen geslaagd debuut voor Pocognoli, die meteen clasht met sterspeler

🎥 Geen geslaagd debuut voor Pocognoli, die meteen clasht met sterspeler

08:40
3
Begrip voor herspelen? Zo reageert buitenlandse pers op stopzetting Standard-Antwerp

Begrip voor herspelen? Zo reageert buitenlandse pers op stopzetting Standard-Antwerp

07:00
13
Aad de Mos neemt geen blad voor de mond over vertrek van Overmars en komst van Dolberg bij Ajax

Aad de Mos neemt geen blad voor de mond over vertrek van Overmars en komst van Dolberg bij Ajax

21:00
"Niet flauw over doen": Jackers spreekt voor het eerst na lastige periode Reactie

"Niet flauw over doen": Jackers spreekt voor het eerst na lastige periode

23:50
Droomstart voor David Hubert bij Union: Brusselaars kloppen Charleroi in logische zege

Droomstart voor David Hubert bij Union: Brusselaars kloppen Charleroi in logische zege

22:42
Union-aanvaller Florucz verklapt wat David Hubert tijdens de rust zei in de kleedkamer

Union-aanvaller Florucz verklapt wat David Hubert tijdens de rust zei in de kleedkamer

23:20
"We gaan een tijdje niet op hem kunnen rekenen": STVV-coach Wouter Vrancken komt met heel slecht nieuws

"We gaan een tijdje niet op hem kunnen rekenen": STVV-coach Wouter Vrancken komt met heel slecht nieuws

21:15
Westerlo-middenvelder Piedfort verbaasd na gelijkspel tegen La Louvière: "Dit had ik niet verwacht"

Westerlo-middenvelder Piedfort verbaasd na gelijkspel tegen La Louvière: "Dit had ik niet verwacht"

22:58
1
Lardot reageert op verschrikkelijke resultaten van enquête over Belgische refs

Lardot reageert op verschrikkelijke resultaten van enquête over Belgische refs

22:30
13
Standard dringt aan op correcte context van Standard-Antwerp, maar alles begint bij... Anderlecht

Standard dringt aan op correcte context van Standard-Antwerp, maar alles begint bij... Anderlecht

20:30
13

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Speeldag 11
Standard Standard Gestopt Antwerp Antwerp
La Louvière La Louvière 0-0 Westerlo Westerlo
OH Leuven OH Leuven 0-1 Club Brugge Club Brugge
Union SG Union SG 3-1 Charleroi Charleroi
Cercle Brugge Cercle Brugge 2-2 KRC Genk KRC Genk
FCV Dender EH FCV Dender EH 1-3 KV Mechelen KV Mechelen
STVV STVV 18:30 Anderlecht Anderlecht
Zulte Waregem Zulte Waregem 19:15 KAA Gent KAA Gent

Nieuwste reacties

Dog3 Dog3 over FCV Dender EH - KV Mechelen: 1-3 Standard 2.0 Standard 2.0 over Begrip voor herspelen? Zo reageert buitenlandse pers op stopzetting Standard-Antwerp Cul-de-sac Cul-de-sac over 🎥 Wat dit een penalty voor Cercle Brugge? Bij Genk waren ze niet akkoord TCJ TCJ over Cercle Brugge - KRC Genk: 2-2 Boktor Boktor over Geen WK voor Nathan De Cat, maar Anderlecht wil hem wel (heel snel) iets anders aanbieden Eldonte Eldonte over John Van den Brom doet boekje open over onbegrijpelijke transfer van Club Brugge The Purple Knight The Purple Knight over Niet enkel Standard: ook Antwerp kan nog sancties verwachten na match van vrijdag Antwerp voor altijd Antwerp voor altijd over Standard dringt aan op correcte context van Standard-Antwerp, maar alles begint bij... Anderlecht PhP PhP over Onrust bij de Belgische clubs: DAZN-dossier kan zware klap betekenen stefje stefje over Beerschot-coach Mo Messoudi vindt toch iets heel jammer na gelijkspel tegen SK Beveren Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2025 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved