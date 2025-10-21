Verrassende topschutter op komst? U bent formeel

De verrassende leider in de topschutterstand na elf speeldagen is Jeppe Erenbjerg. Hij scoorde afgelopen weekend twee keer, als zijn eerste doelpunt ook effectief aan hem zal worden toebedeeld. En zo is er eindelijk een beetje schot in de zaak gekomen.

Elk seizoen is het afwachten wie de titel pakt en wie de Europese plaatsen, maar er is ook elk seizoen een individuele titel te verdienen. Als er een ding is dat zeker is, dan is het dat er op dit moment nog niets over kan gezegd worden.

Wat hadden Raul Florucz, Kevin Rodriguez, Promise David (Union SG), Jeppe Erenbjerg (Zulte Waregem), Zakaria El Ouahdi (Genk), Steve Ngoura (Cercle Brugge), Lion Lauberbach (KV Mechelen) en Thorgan Hazard (Anderlecht) met elkaar gemeen?

Alle redenen om een poll te organiseren

Na negen speeldagen stonden ze allemaal met vier doelpunten aan de leiding in de topschuttersstand. Dat was voor ons meer dan reden genoeg om een poll te lanceren, waarin we polsten naar wie volgens u de topschutter zou worden.

De resultaten daarvan waren eigenlijk best verrassend te noemen. Treseldi kreeg 16 procent van de stemmen achter zich, voor Erenbjerg, Ngoura en Vermant - die nochtans nog maar één doelpunt achter zijn naam had op dat moment.





Opvallender was misschien nog dat 36 procent van de mensen nog een andere naam in gedachten hadden, een duidelijke meerderheid. In de reacties werd onder meer Ferri geopperd, al waren er mogelijk nog andere namen mogelijk.

Ondertussen zit Erenbjerg aan zes stuks en Lauberbach en Florucz aan vijf eenheden in de topschuttersstand, terwijl Ferri en Gandelman ondertussen ook aan vier eenheden zitten en zo mee in het peloton aansluiten.