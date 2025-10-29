Ook in de beker: ex-Rode Duivel razend nadat rode kaart niet geven werd: "Maar één beslissing mogelijk"

De coach van Rocourt, Gaëtan Englebert, uitte scherpe kritiek op de scheidsrechter na het duel tegen SC Charleroi. Alles draaide rond een cruciale fase in de eerste helft, toen Camara Lefebvre op weg naar doel onderuit haalde.

“Het is een duel dat in ons voordeel had kunnen uitdraaien, vooral in de eerste helft", vertelde Englebert. Hij doelt op een enorme kans van Omar Diouf, die alleen voor doelman Koné kwam maar niet kon scoren.

Het voornaamste punt van frustratie: de gele kaart voor Camara. “Mijn enige echte spijtpunt is dit moment van de wedstrijd. Als de scheidsrechter de regels had gevolgd… dan was het een andere wedstrijd geweest en waarschijnlijk een ander resultaat", aldus de coach. Volgens hem had de situatie rood moeten opleveren.

Moest er rood gegeven worden?

Englebert legde uit waarom dit de wedstrijd volledig kon veranderen. “Wanneer een speler alleen op doel gaat en er alleen nog de doelman staat, en de verdediger maakt opzettelijk een fout, dan is er maar één beslissing mogelijk… En opnieuw, dit verandert de hele wedstrijd.”

De scheidsrechter, M. Ledda, gaf slechts een gele kaart. In de coulissen verklaarde hij dat Lefebvre volgens hem niet volledig controle had over de bal. Englebert kan die uitleg echter moeilijk aanvaarden.

“Het is frustrerend voor ons om te zien dat beslissingen niet op dezelfde manier worden genomen, afhankelijk van de clubs of de divisies!” De coach benadrukt dat dergelijke scheidsrechterlijke keuzes een grote impact hebben op het verloop van de wedstrijd en de kansen van zijn team.

