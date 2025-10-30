Union kan het ook met B-ploeg: David Hubert legt uit wat er zo goed aan is

Union SG zit in de achtste finales van de Beker van België. Tegen Tubeke won het alles bij elkaar vrij makkelijk. En dat ondanks heel wat afwezigen in de basisploeg.

David, Burgess, Mac Allister, El Hadj, Van De Perre, Khalaili, Niang. Het lijstje spelers dat niet speelde in de basisploeg van Union SG tegen Tubeke was groot.

Union SG kan het ook met een 'B-ploeg'

Toch leverde het geen groot probleem op voor de leider in de Jupiler Pro League. Uiteindelijk werd met 0-3 gewonnen op bezoek bij de Waals-Brabanders.

"We wisten dat het een moeilijke wedstrijd zou zijn, op dit veld en met de regen. Tubize-Braine is ook een ploeg met kwaliteiten, voor hen was dit hun Champions League-wedstrijd", aldus David Hubert achteraf aan Sporza.

Wedstrijd volwassen uitgespeeld

"In de eerste helft lieten we technisch te veel steken vallen, we slaagden er niet in om meer kansen af te dwingen. Die eerste goal maken, we wisten dat dat de moeilijkste opdracht zou zijn. Na die 0-1 brak de wedstrijd open en kwamen er nog meer kansen."

"We hebben de wedstrijd heel volwassen uitgespeeld. We hebben ons gekwalificeerd, de doelman heeft een clean sheet en een aantal spelers hebben minuten kunnen maken. Ik ben dus tevreden."