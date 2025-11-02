🎥 Dit had Sven Vandenbroeck te zeggen na Zulte Waregem - Union SG

Zulte Waregem verloor in eigen huis zwaar van Union SG met 1-4. Achteraf was Sven Vandenbroeck duidelijk in zijn analyse, al ging het natuurlijk ook onder meer over de fase die voorafging aan de 0-1.

Over de 0-1 van Kevin Rodriguez werd heel wat gezegd aan de kant van Zulte Waregem, zoals we u eerder al aangaven. Maar coach Sven Vandenbroeck had natuurlijk nog wel wat meer te vertellen over de wedstrijd tegen de Brusselaars van Union.

"De 0-1 was een heel belangrijk gegeven natuurlijk en daar zullen we dan wel weer de uitleg van krijgen", aldus de T1. "Dat moment deed de wedstrijd kantelen."

Zulte Waregem hield een halfuur gelijke tred met Union SG

"Het was een halfuur gelijkopgaand. Na de 0-1 konden zij in hun laag blok gaan spelen en gaan counteren. We maakten het hen tot dan moeilijk en met Erenbjerg tussen de lijnen en met de lange ballen op Ementa kwamen we er af en toe uit."

"Na de 0-3 was het eigenlijk over. Dan zie je dat Union veel maturiteit heeft en het heel slim kan uitspelen. Wij kwamen nooit in onze overdrive."





"Ze hebben alles bij elkaar gewoon verdiend gewonnen. We zijn nooit bezig geweest met onze ongeslagen reeks", aldus nog Sven Vandenbroeck in zijn analyse.