Dat is snel: ex-coach STVV, RWDM, Mechelen en Beveren na 13 wedstrijden ontslagen bij CL-winnaar

Yannick Ferrera en zijn avontuur bij het Egyptische Zamalek? Dat verhaal is ondertussen alweer geschreven jammer genoeg. Na dertien wedstrijden kwam er al een einde aan de verbintenis tussen hem en zijn ploeg.

Al-Zamalek geldt als een van de beste en succesvolste clubs van Egypte en Afrika. Ze wonnen al vijf keer de Afrikaanse Champions League en werden al vele keren Egyptisch kampioen - de laatste keer in 2022.

Dit seizoen gaat het wat minder. Voorlopig staat het team pas vierde, op vier punten van leider Ceramica Cleoptra. De voorbije vier wedstrijden kon het team niet winnen.

En dus heeft de club ingegrepen voor de clash met El Gaish door coach Yannick Ferrera te ontslaan. Hij wordt opgevolgd door zijn assistent, die (minstens) tot de Supercup eind november zal overnemen.

Einde verhaal voor Yannick Ferrera in Egypte

"De raad van bestuur van Zamalek Club, onder leiding van kapitein Hussein Labib, en in samenwerking met John Edward, de sportief directeur van de club, besloot kapitein Ahmed Abdel Raouf te benoemen tot technisch directeur van het eerste elftal van de club.

"Dit na dankbetuiging aan de Belg Yannick Ferreira, de voormalige technisch directeur van het team", klinkt het in een bericht op de webstek van Zamalek.