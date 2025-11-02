Transfernieuws en Transfergeruchten 02/11: Pietuszewski

'Slikken voor Anderlecht: vraagprijs voor linksbuiten stijgt naar recordhoogte'

Anderlecht blijft Oskar Pietuszewski volgen, maar de financiële voorwaarden maken een transfer steeds minder haalbaar. De Poolse linksbuiten is gegeerd op de internationale markt en zijn waarde stijgt snel. (Lees meer)