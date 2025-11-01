Transfernieuws en Transfergeruchten 01/11: Bornauw

De transfergeruchten, het laatste transfernieuws en officiële transfers vliegen ons om de oren. Bij Voetbalkrant zetten wij alles voor u op een rijtje zodat u tijdens deze mercato niets hoeft te missen! Op 01/11 hebben we transfernieuws en transfergeruchten voor u over: Bornauw

'Transferbom op Anderlecht? Amper 26, maar terugkeer naar Lotto Park mogelijk'

Anderlecht zou interesse tonen in een terugkeer van Sebastiaan Bornauw. De centrale verdediger van Leeds United komt weinig aan spelen toe en zou via familiale connecties opnieuw in beeld zijn bij zijn ex-club. (Lees meer)