Voor Tzolis wordt het niet de eerste kennismaking met Barcelona: sterkhouder Club Brugge zet puntjes op de i

Het is voor Club Brugge vanaf nu aftellen naar die toch wel bijzondere ontmoeting met Barcelona die er woensdag aankomt. Voor Christos Tzolis wordt het niet de eerste kennismaking met Barcelona.

Voor heel veel van zijn ploegmaats zal dat wel het geval zijn, maar het verhaal van Christos Tzolis zit iets anders in elkaar. Het is ook grotendeels bekend hoe het voor hem gelopen is. Als jonge tiener was hij in zijn leeftijdscategorieën een garantie op doelpunten. Zo is hij ooit zelf eens in de stad van de blaugrana terechtgekomen.

De inmiddels 23-jarige Griek zet nog eens de puntjes op de i over die ervaring. Het was niet dat hij daar was in het kader van een jeugdtoernooi. Het is wel via een jeugdtoernooi, namelijk de Lennart Johansson Academy Trophy in Zweden, dat hij op de radar van Barça kwam. Tzolis scoorde op dat toernooi elf keer in vijf matchen voor U13.

Tzolis speelde ooit op La Masia

"Het klopt dat ik al op La Masia gespeeld heb, toen ik dertien was", herinnert hij zich. La Masia is de wereldbekende academie van FC Barcelona. Het was op die leeftijd moeilijk om het te laten doordringen wat voor een grote eer dat was. "Op dat moment besefte ik het amper. Ik was nog heel jong, het was me nog nooit eerder overkomen."

Verschillende jonge talenten kregen de kans om in Barcelona te laten zien wat ze in hun mars hadden en daar was Christos Tzolis dus bij. "Het was een vrienschappelijke wedstrijd die ze organiseerden voor U13. We waren hiervoor te gast in Barcelona en kregen ook een rondleiding." Niet iedereen kan zeggen dat ze zoiets meegemaakt hebben.

Club - Barça wordt speciale wedstrijd

Tzolis heeft destijds ook als kleine jongen Camp Nou bezocht. Om maar te zeggen: FC Barcelona spreekt voor hem zeker tot de verbeelding. Het zal dus zeker ook voor hem een hele speciale wedstrijd worden woensdagavond.

