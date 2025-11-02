Westerlo-speler is openhartig over het mentale én spreekt over zijn toekomst

KVC Westerlo opent de voetbalzondag in eigen huis tegen KRC Genk. Na de teleurstelling in de Beker van België tegen Beerschot staat er mogelijk dan toch wat druk op de ketel voor De Kemphanen.

Thomas Van Den Keybus was een van de absolute raspaardjes uit de Brugse jeugd. Hij speelde samen met onder meer Charles De Ketelaere en Maxime De Cuyper bij blauw-zwart, maar brak tot dusver nog niet door zoals die twee.

Wat is het belangrijkste voor Thomas Van Den Keybus?

Momenteel maakt hij het mooie weer bij KVC Westerlo. "Het mentale is altijd al een werkpunt geweest", geeft hij toe aan De Zondag. "Het is een van de belangrijkste aspecten van het moderne voetbal."

Van Den Keybus benadrukt dat hij altijd al goede coaches gehad heeft wat dat betreft en dat hij daardoor ook nu sterker is. Zo kan hij ondertussen beter om met teleurstellingen en zit het beter in zijn hoofd.

Van Den Keybus heeft nog geen beslissing genomen over toekomst

"Ik doe ademhalingsoefeningen en ik visualiseer, bijvoorbeeld hoe ik moet reageren op een slechte actie. En dat helpt." Het mentale is dus heel belangrijk en op dat gebied is de middenvelder veel beter geworden.





Rest de vraag: wat na dit seizoen? Van Den Keybus is einde contract bij Westerlo. "Daar moet ik eens goed over nadenken", klinkt het mysterieus.