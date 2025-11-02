Westerlo-speler is openhartig over het mentale én spreekt over zijn toekomst

Westerlo-speler is openhartig over het mentale én spreekt over zijn toekomst
Foto: © photonews

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

KVC Westerlo opent de voetbalzondag in eigen huis tegen KRC Genk. Na de teleurstelling in de Beker van België tegen Beerschot staat er mogelijk dan toch wat druk op de ketel voor De Kemphanen.

Thomas Van Den Keybus was een van de absolute raspaardjes uit de Brugse jeugd. Hij speelde samen met onder meer Charles De Ketelaere en Maxime De Cuyper bij blauw-zwart, maar brak tot dusver nog niet door zoals die twee.

Wat is het belangrijkste voor Thomas Van Den Keybus?

Momenteel maakt hij het mooie weer bij KVC Westerlo. "Het mentale is altijd al een werkpunt geweest", geeft hij toe aan De Zondag. "Het is een van de belangrijkste aspecten van het moderne voetbal."

Van Den Keybus benadrukt dat hij altijd al goede coaches gehad heeft wat dat betreft en dat hij daardoor ook nu sterker is. Zo kan hij ondertussen beter om met teleurstellingen en zit het beter in zijn hoofd.

Van Den Keybus heeft nog geen beslissing genomen over toekomst

"Ik doe ademhalingsoefeningen en ik visualiseer, bijvoorbeeld hoe ik moet reageren op een slechte actie. En dat helpt." Het mentale is dus heel belangrijk en op dat gebied is de middenvelder veel beter geworden.

Rest de vraag: wat na dit seizoen? Van Den Keybus is einde contract bij Westerlo. "Daar moet ik eens goed over nadenken", klinkt het mysterieus.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Volg Westerlo - KRC Genk live op Voetbalkrant.com vanaf 13:30.

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
KRC Genk
Westerlo
Thomas Van Den Keybus

Meer nieuws

LIVE: Genk-coach Thorsten Fink voert drie wijzigingen door, debutant in de basis bij Westerlo Live

LIVE: Genk-coach Thorsten Fink voert drie wijzigingen door, debutant in de basis bij Westerlo

12:48
Nilson Angulo wijst naar Besnik Hasi na zijn schitterende goal: "Ik wil hem iets teruggeven" Reactie

Nilson Angulo wijst naar Besnik Hasi na zijn schitterende goal: "Ik wil hem iets teruggeven"

13:10
Oud-assistent-coach Club Brugge staat voor aartsmoeilijke opdracht, maar wijst naar bemoedigende statistiek

Oud-assistent-coach Club Brugge staat voor aartsmoeilijke opdracht, maar wijst naar bemoedigende statistiek

13:00
🎥 Dries Mertens maakt fans gek bij terugkeer naar Galatasaray: Ciro steelt de show

🎥 Dries Mertens maakt fans gek bij terugkeer naar Galatasaray: Ciro steelt de show

12:30
Besnik Hasi neemt het op voor speler die veel kritiek krijgt: "Hij is top, hij is onze patron" Reactie

Besnik Hasi neemt het op voor speler die veel kritiek krijgt: "Hij is top, hij is onze patron"

11:40
Is kantelpunt bereikt voor Antwerp of komt kwakkelvorm terug in competitie tegen STVV?

Is kantelpunt bereikt voor Antwerp of komt kwakkelvorm terug in competitie tegen STVV?

11:10
Van der Elst doet duidelijke vaststelling: "Als je Anderlecht bent, gaat dat niet, bij Antwerp ook niet"

Van der Elst doet duidelijke vaststelling: "Als je Anderlecht bent, gaat dat niet, bij Antwerp ook niet"

11:30
PSG houdt de adem in voor clash met Bayern: wat sterkhouder Démbélé zei, zorgt voor ongerustheid

PSG houdt de adem in voor clash met Bayern: wat sterkhouder Démbélé zei, zorgt voor ongerustheid

12:00
Hallo, Rudi Garcia? Mourinho doet Rode Duivel helemaal openbloeien

Hallo, Rudi Garcia? Mourinho doet Rode Duivel helemaal openbloeien

11:00
1
De wederopstanding van Angulo en geslaagde keuzes van Anderlecht-coach Hasi: dit zijn onze punten

De wederopstanding van Angulo en geslaagde keuzes van Anderlecht-coach Hasi: dit zijn onze punten

10:00
Herstelde Onyedika klaar voor Barça? Speler en coach zeggen niet exact hetzelfde: Hayen staat op zijn strepen Reactie

Herstelde Onyedika klaar voor Barça? Speler en coach zeggen niet exact hetzelfde: Hayen staat op zijn strepen

09:15
1
'Alexis Saelemaekers krijgt dan toch nog grote beloning van AC Milan'

'Alexis Saelemaekers krijgt dan toch nog grote beloning van AC Milan'

10:30
Vincent Kompany komt met grote waarschuwing voor tegenstanders na 15e overwinning op rij met Bayern München

Vincent Kompany komt met grote waarschuwing voor tegenstanders na 15e overwinning op rij met Bayern München

09:30
1
Franky Van der Elst vol lof voor Antwerp-speler: "Bij elke Belgische club een meerwaarde"

Franky Van der Elst vol lof voor Antwerp-speler: "Bij elke Belgische club een meerwaarde"

08:40
1
Napoli-coach Antonio Conte komt met update over Romelu Lukaku

Napoli-coach Antonio Conte komt met update over Romelu Lukaku

09:00
Transfernieuws en Transfergeruchten 02/11: Pietuszewski

Transfernieuws en Transfergeruchten 02/11: Pietuszewski

07:00
Dender-spits plots in de kijker: "We moesten profiteren van Champions League-gedachte bij Club Brugge" Reactie

Dender-spits plots in de kijker: "We moesten profiteren van Champions League-gedachte bij Club Brugge"

07:30
1
Gelapt door een oude bekende uit de Pro League: Sébastien Pocognoli laat zich verrassen bij Monaco

Gelapt door een oude bekende uit de Pro League: Sébastien Pocognoli laat zich verrassen bij Monaco

08:20
6
'Slikken voor Anderlecht: vraagprijs voor linksbuiten stijgt naar recordhoogte'

'Slikken voor Anderlecht: vraagprijs voor linksbuiten stijgt naar recordhoogte'

07:00
1
Veel glunderende gezichten bij STVV: "Dit is een mooi begin, op naar meer"

Veel glunderende gezichten bij STVV: "Dit is een mooi begin, op naar meer"

06:30
Dé man die het verschil maakt voor KAA Gent: en er zit ook nog eens vuur in - opstootjes inclusief Analyse

Dé man die het verschil maakt voor KAA Gent: en er zit ook nog eens vuur in - opstootjes inclusief

05:30
2
KVM-coach Vanderbiest vindt kritiek op Anderlecht zwaar overdreven: "Ze kunnen elk moment wakker worden" Reactie

KVM-coach Vanderbiest vindt kritiek op Anderlecht zwaar overdreven: "Ze kunnen elk moment wakker worden"

06:00
5
Is KAA Gent klaar voor de volgende stap? Analyse

Is KAA Gent klaar voor de volgende stap?

06:00
Besnik Hasi zag zijn spelers voor hem vechten: "Ze waren allemaal op de afspraak" Reactie

Besnik Hasi zag zijn spelers voor hem vechten: "Ze waren allemaal op de afspraak"

23:50
2
David Hubert scherp na strafschop: "Naar afspraken toe ben ik daar niet tevreden mee"

David Hubert scherp na strafschop: "Naar afspraken toe ben ik daar niet tevreden mee"

23:30
Adriano Bertaccini komt met excuses na KV Mechelen, Hasi reageert op incident Reactie

Adriano Bertaccini komt met excuses na KV Mechelen, Hasi reageert op incident

23:39
"Dat wilden we hem niet afnemen": Thorsten Fink doet toegift, maar houdt stok achter de deur

"Dat wilden we hem niet afnemen": Thorsten Fink doet toegift, maar houdt stok achter de deur

20:00
Angulo tovert weer en bezorgt Hasi deugddoende zege tegen KV Mechelen

Angulo tovert weer en bezorgt Hasi deugddoende zege tegen KV Mechelen

22:39
"Ik had nog tien jaar kunnen blijven" en toch vertrok hij bij Club Brugge

"Ik had nog tien jaar kunnen blijven" en toch vertrok hij bij Club Brugge

23:00
Een gewaarschuwd man is er twee waard: moneytime is begonnen voor Westerlo-trainer Charai Reactie

Een gewaarschuwd man is er twee waard: moneytime is begonnen voor Westerlo-trainer Charai

17:00
"Zij waren mijn voorbeelden": Senne Lammens noemt twee namen uit en ze komen uit de JPL

"Zij waren mijn voorbeelden": Senne Lammens noemt twee namen uit en ze komen uit de JPL

22:30
1
🎥 📷 De initiatiefnemer doet het volledige verhaal van de speciale Halloween-viering bij Club Brugge uit de doeken Reactie

🎥 📷 De initiatiefnemer doet het volledige verhaal van de speciale Halloween-viering bij Club Brugge uit de doeken

21:10
1
Geen Standard, geen KAA Gent, geen KRC Genk: "Zij deden een 'effort', maar ik ook..."

Geen Standard, geen KAA Gent, geen KRC Genk: "Zij deden een 'effort', maar ik ook..."

20:30
Stijnen neemt geen blad voor de mond: "Als ik zie naar de mensen die in eerste klasse hoofdtrainer worden..."

Stijnen neemt geen blad voor de mond: "Als ik zie naar de mensen die in eerste klasse hoofdtrainer worden..."

21:40
3
Wie scoorde vandaag in de Challenger Pro League? Ontdek hier alle uitslagen

Wie scoorde vandaag in de Challenger Pro League? Ontdek hier alle uitslagen

21:55
Franky Van Der Elst betrapt Antwerp op heel slimme, maar ook heel straffe uitspraken

Franky Van Der Elst betrapt Antwerp op heel slimme, maar ook heel straffe uitspraken

21:00

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Speeldag 13
Standard Standard 3-1 Charleroi Charleroi
Zulte Waregem Zulte Waregem 1-4 Union SG Union SG
Club Brugge Club Brugge 2-1 FCV Dender EH FCV Dender EH
Anderlecht Anderlecht 3-1 KV Mechelen KV Mechelen
Westerlo Westerlo 13:30 KRC Genk KRC Genk
OH Leuven OH Leuven 16:00 KAA Gent KAA Gent
STVV STVV 18:30 Antwerp Antwerp
La Louvière La Louvière 19:15 Cercle Brugge Cercle Brugge

Nieuwste reacties

Borak Borak over 'Transferbom op Anderlecht? Amper 26, maar terugkeer naar Lotto Park mogelijk' ontleder ontleder ontleder ontleder over KVM-coach Vanderbiest vindt kritiek op Anderlecht zwaar overdreven: "Ze kunnen elk moment wakker worden" LordJozef LordJozef over Gelapt door een oude bekende uit de Pro League: Sébastien Pocognoli laat zich verrassen bij Monaco JaKu JaKu over Herstelde Onyedika klaar voor Barça? Speler en coach zeggen niet exact hetzelfde: Hayen staat op zijn strepen Bartjen Bartjen over 🎥 Prachtige penseeltrek brengt titeldromen opnieuw iets dichter voor Beveren TIGERMANIA TIGERMANIA over 🎥 Niemand kan zijn ogen nog geloven: ref Lothar D'Hondt geeft een bijna-assist voor Union tegen Zulte Waregem FC BRUGES FC BRUGES over Financiële ramp dreigt voor een pak Belgische eersteklassers: vrijdag valt de DAZN-beslissing FC BRUGES FC BRUGES over Club Brugge - FCV Dender EH: 2-1 DonEddy1976 DonEddy1976 over Hallo, Rudi Garcia? Mourinho doet Rode Duivel helemaal openbloeien Sv1978 Sv1978 over Zulte Waregem - Union SG: 1-4 Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2025 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved