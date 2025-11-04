🎥 Ex-speler van Zulte Waregem opnieuw genoemd bij Antwerp: management komt met duidelijke boodschap

Gideon Mensah, voormalig speler van Zulte Waregem en momenteel actief bij AJ Auxerre, werd recent gelinkt aan FC Porto. Zijn management ontkent echter formeel elk contact met de Portugese club.

Geen contact met FC Porto, wel interesse elders

De geruchten over een mogelijke transfer van Gideon Mensah naar FC Porto zijn door zijn vertegenwoordigers resoluut ontkracht. Een bron binnen HC, het agentschap dat de speler begeleidt, ontkent dit heel erg duidelijk.

“In tegenstelling tot de recente berichten heeft FC Porto geen enkele toenadering gezocht of officieel interesse getoond in de komst van Gideon Mensah. We hebben verschillende artikels gezien die hem linken aan Porto en andere clubs, maar tot op heden is er geen enkel contact geweest van de Portugese club of van een andere ploeg”, was te horen bij Footy-Africa, geciteerd door Africafoot. Eén van die andere ploegen is Royal Antwerp FC, dat ook voor de zomermercato al genoemd werd.

Mensah, 27 jaar, kende een sterke seizoensstart bij AJ Auxerre. Hij speelde tien wedstrijden en gaf één assist. Zijn prestaties op de linkerflank, zowel defensief als in de opbouw, wekken belangstelling van diverse Europese clubs. Volgens Africafoot zouden onder meer Sheffield United en Royal Antwerp interesse tonen.

Mensah blijft gefocust op Auxerre

Ondanks de speculaties blijft Mensah zich richten op zijn huidige club. Zijn entourage benadrukt dat hij zich volledig inzet voor de ambities van Auxerre. “Gideon is gelukkig bij Auxerre en volledig toegewijd aan de doelstellingen van de club. Wanneer het moment komt om een transfer te overwegen, zal dat op een professionele manier gebeuren en in het beste belang van de speler en zijn team”, klinkt het.

De verdediger heeft een contract tot juni 2026. Indien er tijdens de wintermercato gesprekken op gang komen, zou een transfersom van circa 2,5 miljoen euro aan de orde kunnen zijn. Tot op heden zijn er echter geen onderhandelingen gestart.