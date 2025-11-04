Hoe Dender belangrijker dan Union is voor Zulte Waregem: dit is de interne doelstelling van Essevee

Zulte Waregem ging in eigen huis onderuit tegen Union SG: 1-4. Het bilan is op die manier 18 punten uit dertien wedstrijden, waarmee het team nog steeds knap achtste staat. Volgende week is er alweer een belangrijk duel op bezoek bij hekkensluiter FCV Dender.

Met nog uitwedstrijden bij Dender en Standard (na de interlandbreak) kan Zulte Waregem zijn heenronde nog steeds op een heel mooi puntenaantal afronden. De 18 die ze er nu al hebben, zijn al enigszins onverhoopt.

Waar liggen de doelen van Zulte Waregem dit seizoen?

Maar met 21, 22 of 24 zou er al helemaal niets mis zijn. Dan speelt Essevee zelfs écht mee om aan het einde van de rekening mee te spelen om de top-6 en de Champions' Play-offs. Al was dat natuurlijk nooit het doel.

Zoals Sven Vandenbroeck in zijn analyse al uitlegde: de ongeslagen reeks of de top-6 waren geen doel dit jaar. "We hebben ons eigen doel wat we willen halen op het einde van het seizoen na dertig wedstrijden en daar zijn we voor in de running. De match tegen Dender is een belangrijke wedstrijd."

Een gevoel dat ook gedeeld werd door de spelers van Essevee, bij monde van Anton Tanghe bijvoorbeeld in de catacomben van de Elindus Arena aan de Gaverbeek: "We wilden een zo rustig mogelijk seizoen draaien."

"Het eerste doel was zo snel mogelijk dertig punten pakken. Dat is nog altijd mogelijk voor ons. Op die manier is de match tegen Dender misschien inderdaad belangrijker dan die tegen Union SG."