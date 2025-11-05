Bondsparket gaat vol in de aanval: Daam Foulon toch zwaarder gestraft?

Het bondsparket houdt voet bij stuk in het dossier van Daam Foulon. Na zijn rode kaart tegen STVV gaat het opnieuw in beroep tegen de verminderde straf van de Antwerp-verdediger.

Het bondsparket blijft goed bij zijn standpunten, dat is duidelijk. Nadat het eerder beroep aantekende tegen de sanctie die aan Max Dean werd gegeven, doet het dat nu ook met Daam Foulon. Dat schrijft Het Nieuwsblad.

De Antwerp-verdediger pakte al vroeg in de wedstrijd tegen STVV een rode kaart. Na zo'n 22 minuten spelen werd hij van het veld gestuurd nadat hij Arbnor Muja, die door was, omver beukte.

Antwerp moest een 70-tal minuten met tien man spelen en verloor met 0-1. Het bondsparket eiste twee speeldagen effectief plus een voorwaardelijk.

Toch twee speeldagen voor Daam Foulon?

Maar het Disciplinair Comité besloot dat één speeldag effectief en één speeldag voorwaardelijk genoeg waren. Dit nadat The Great Old zelf niet akkoord ging met het voorstel.

Maar het bondsparket blijft bij zijn voorstel en gaat op zijn beurt ook in beroep. Op vrijdag weten we welke straf Foulon effectief zal krijgen.