Olivier Renard moét deze puinhoop bij Anderlecht deze winter opruimen om... ook eigen hachje te redden

Olivier Renard werkt momenteel toe naar de wintermercato van RSC Anderlecht. En het wordt een héél belangrijke mercato voor de sportief directeur van paars-wit.

We schreven eerder al dat de stoel van Olivier Renard niet de meest stabiele van het Lotto Park is. De sportief directeur is er namelijk één die nog uit de kring van Wouter Vandenhaute komt.

Bovendien was de zomermercato van Renard niet meteen de meest succesvolle. Met andere woorden: er is geen plaats voor een miscast tijdens de komende januarimaand.

Noodzakelijk opruimwerk

Al heeft Renard ook noodzakelijk opruimwerk te doen. Met onder anderen Majeed Ashimeru, Thomas Foket, Alexis Flips en Mats Rits heeft Anderlecht nog steeds miljoenen euro's aan loonlast van overbodige spelers rondlopen.

Maar ook voor enkele zomertransfers moet wellicht al een oplossing gezocht worden. De situatie van Cedric Hatenboer is allesbehalve ideaal. Een uitleenbeurt of zelfs een definitieve transfer dringt zich op. Maar wat zal Anderlecht recupereren van de betaalde twee miljoen euro.

Paniektransfers op de schop?

Ook voor Mihajlo Ilic en Yasin Özcan lijkt een verlengd verblijf in Brussel geen optie. Beide huurlingen kosten handenvol geld, maar lijken meer en meer op paniektransfers die niets bijbrengen. Een retourtje richting respectievelijk Bologna FC 1909 en Aston Villa?

Tot slot loopt ook Yari Verschaeren nog rond op Neerpede. Het jeugdproduct beschikt over een aflopend contract. Kan Renard hem overtuigen om een nieuwe overeenkomst te tekenen onder fél verminderde voorwaarden? Of loopt hij voor een habbekrats - in het beste geval - de deur uit?