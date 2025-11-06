Analyse Anderlecht en verrassende club bovenaan qua bezettingsgraad: de belangrijkste stadioncijfers op een rijtje

Anderlecht en verrassende club bovenaan qua bezettingsgraad: de belangrijkste stadioncijfers op een rijtje
Het seizoen in de Jupiler Pro League is bijna halfweg. En dus is het ook stilaan tijd om eens te kijken naar het aantal supporters in onze Belgische voetbalstadions. Het wordt steeds moeilijker om een stadion uit te verkopen zo blijkt.

Als we kijken naar de cijfers van Transfermarkt, dan is er tot op heden nog maar één team dat echt al een uitverkocht huis had waarbij 100 procent van de tickets werden verkocht. Dat is - misschien enigszins verrassend - RSC Anderlecht.

Van de zeven thuiswedstrijden die ze tot dusver hadden, zijn er al niet minder dan vier volledig uitverkocht geraakt. Daarmee zijn de cijfers van het Lotto Park eigenlijk best prima te noemen, met een bezettingsgraad van liefst 96,9 procent.

RSC Anderlecht als enige al een uitverkocht stadion dit seizoen

Maar één ploeg komt echt dicht in de buurt qua bezettingsgraad en dat is - misschien opnieuw verrassend? - niemand minder dan La Louvière. Zij halen tot dusver een bezettingsgraad van 96,2 procent - ook zeer knappe cijfers.

Union SG, OH Leuven en Club Brugge zijn de drie andere ploegen die meer dan 80 procent van hun tickets tot dusver hebben weten te verkopen. Cercle Brugge is - logischerwijze - veruit de slechtste van de klas, maar dat is natuurlijk omdat Jan Breydel eigenlijk te 'groot' is voor De Vereniging.

Paars-wit voorlopig ook helemaal bovenaan het totaal aantal fans

Als we kijken naar het totaal aantal supporters dat er dit seizoen al naar een wedstrijd kwam kijken, staat ook daar RSC Anderlecht op kop. Al is dat natuurlijk ook omdat zij al zeven keer thuis speelden en onder meer Club Brugge nog maar zes keer thuis speelde.

Bij de gemiddeldes gaat het wel degelijk wél over Club Brugge op nummer één. Zij hadden al gemiddeld 23.575 supporters op bezoek op Jan Breydel, waardoor ze Anderlecht en Standard heel ver achter zich houden.

Slapende reuzen als Standard en Gent

Standard is een tanende reus stilaan. De slechte resultaten van de voorbije jaren zullen daar ongetwijfeld voor een serieus deel voor gezorgd hebben. Momenteel halen ze op Sclessin de 20.000 toeschouwers per wedstrijd niet meer.

Ook KAA Gent zit al een paar seizoenen in een dipje. Na de bouw van de (toenmalige) Ghelamco Arena waren er een paar jaren met héél veel volle huizen, maar ondertussen ligt die periode toch alweer een paar jaar achter ons.

Tegen Dender waren er bijvoorbeeld amper 11.827 supporters en ook tegen Club Brugge en Union SG raakte het stadion dit seizoen bijvoorbeeld niet uitverkocht. Toch ziet Ivan Leko stilaan beterschap en dat was deel van zijn plan.

Supporters zijn heel belangrijk

"Het positieve aan de avond? Dat waren de supporters. Hun applaus zelfs na de nederlaag deed me deugd. De chemie tussen team en supporters moest terugkomen: dat is de eerste stap om wedstrijden te winnen", klonk het bij hem al na de nederlaag tegen Union aan het begin van het seizoen.

Diverse ploegen laten ook dit seizoen zien dat thuis spelen wel degelijk zijn impact heeft op het aantal punten dat worden gepakt. En dus zijn de statistieken zeker niet van onbelangrijke aard. We geven u gerust de cijfers nog mee.

