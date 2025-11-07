Besnik Hasi steekt de loftrompet af over Club Brugge en Hans Vanaken in het bijzonder

Johan Walckiers
Johan Walckiers vanuit Anderlecht
Besnik Hasi steekt de loftrompet af over Club Brugge en Hans Vanaken in het bijzonder
Het moet zijn dat de wedstrijd tegen KV Mechelen hem wat heeft gerustgesteld, want het was een heel ontspannen Besnik Hasi die vrijdagmiddag voor de pers verscheen. Zondagmiddag ontvangt paars-wit echter de ploeg die woensdag nog een spectaculaire 3-3 neerzette tegen FC Barcelona.

“Een heel goeie wedstrijd van Club, echt van hoog niveau”, zei Hasi. “Ze scoren veel in transitie, ik denk al zeven keer dit seizoen op die manier. Dat zegt veel over hun kwaliteiten, hun voeten en hun slimheid.”

Hans Vanaken is als een goeie wijn

De coach ziet echter ook duidelijke verschillen tussen de Champions League en de competitie. “Die wedstrijden kan je niet vergelijken. Tegen Barcelona stond hun blok wat lager dan normaal. In de competitie spelen ze veel man op man, maar in Europa is dat anders. We weten niet exact hoe ze het hier gaan doen, dus we zijn op beide scenario’s voorbereid.”

Hasi stak ook de loftrompet over enkele Brugse sterkhouders. “Vanaken is als een goeie wijn: hoe ouder, hoe beter, hoe beslissender. Forbs brengt snelheid, achteraan staan ze zeer solide en stabiel. Hun flankverdedigers zijn snel, Onyedika is sterk, en Stankovic heeft duidelijk zijn draai gevonden. Club is een complete ploeg.”

Toch gelooft de Anderlecht-coach dat zijn ploeg klaar is om de uitdaging aan te gaan. “We moeten top zijn in alle aspecten. We willen goed starten in die wedstrijd, met de juiste mentaliteit – en die zal er zijn. Of we hetzelfde gaan spelen als tegen KV Mechelen? We hebben meerdere opties op dit moment.”

Voet naast Club Brugge zetten

Een overwinning zou meer betekenen dan enkel drie punten. “Als je voet naast die van Brugge wil zetten, moet je zulke matchen winnen. Dan moet je erin geloven en het ook gewoon doen. Thuis zijn we tot veel meer in staat dan op verplaatsing.”

Hasi lachte ook nog even over de kansenberekening. “Over kansen spreek ik niet graag", grapte hij. “Ik was een goeie leerling, maar mijn percentage was niet goed.”

Toch weet hij hoe belangrijk de topper wordt voor Anderlecht. “Het is heel belangrijk voor ons om te zien waar we staan. Tegen Club Brugge krijg je altijd een eerlijk beeld van je niveau. Wij moeten tonen dat we opnieuw mee aan de top kunnen staan.”

