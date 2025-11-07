Extra Europese tickets? Belgische ploegen doen uitstekende zaak voor coëfficiënt, al helpt Nederland wel een handje

Dankzij een vrij goeie Europese week klimt België stevig op de UEFA-coëfficiëntenranking. Onze clubs sprokkelden opnieuw waardevolle punten, terwijl de concurrentie uit Nederland en Portugal minder goed presteerde. Dat versterkt de Belgische positie in de strijd om extra Europese tickets.

Ondanks de vroege uitschakelingen van Anderlecht en Charleroi in de voorrondes, laten de overblijvende clubs zich niet kennen. Club Brugge behaalde een knap gelijkspel tegen FC Barcelona, terwijl KRC Genk met 2-4 won op het veld van Braga. Die resultaten leverden België samen 0,600 punten op in de coëfficiëntenstand.

Ter vergelijking: Nederland, dat met zes ploegen vertegenwoordigd is in Europa, pakte deze week slechts 0,333 punten. Ook Portugal moest tevreden zijn met 0,400. Daardoor vergroot België het verschil met de achtervolgers en nadert het opnieuw de top zeven in Europa.

Extra Europese tickets

In de huidige stand staat België op de achtste plaats, net achter Portugal en Nederland. Dat is belangrijk, want de top zeven landen krijgen extra Europese plaatsen vanaf het seizoen 2026-2027. Elke goede week brengt dat doel dichterbij.

De prestaties van Club Brugge en Genk zijn dus niet alleen sportief waardevol, maar ook strategisch cruciaal voor het Belgische voetbal. Hoe verder ze geraken in hun competities, hoe meer punten België kan verdienen.





Als de clubs dit niveau aanhouden, kan ons land op termijn zelfs opnieuw dromen van een plek in de Europese top zes. Voorlopig blijft de boodschap echter duidelijk: blijven presteren, elke week opnieuw.