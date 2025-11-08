🎥 Was het een rode kaart voor Owen Maës? Frédéric Taquin weigert iedere discussie

De nederlaag van RAAL tegen Antwerp werd voor een groot deel beïnvloed door de rode kaart die Owen Maës aan het einde van de eerste helft kreeg, dat is onmiskenbaar. Maar Frédéric Taquin bleef sportief.

Wat zou deze wedstrijd tussen Antwerp en de RAAL hebben opgeleverd als Owen Maës niet aan het einde van de eerste helft was uitgesloten? Niemand kan het zeggen, maar we hebben het gevoel dat deze beslissing de wedstrijd heeft beïnvloed.

Dat is ook de mening van Frédéric Taquin. "We waren in opkomst en lieten een strijdvaardig gezicht zien tot die rode kaart," schat hij in, misschien met een beetje optimisme, aan de microfoon van DAZN.

Was er een rode kaart voor Owen Maës?

"Er is contact, natuurlijk, maar is dat rood? Ik weet het niet, het lijkt me een beetje snel. In ieder geval verandert het de zaken," vat Taquin samen. "Ik zie duidelijk dat hij niet de intentie heeft om zijn tegenstander te raken, het gebeurt tijdens zijn val. Maar de scheidsrechters zijn zeker van hun beslissing en ik ben niemand om het in twijfel te trekken. Je moet het accepteren, dat is voetbal."

Zonder deze uitsluiting "had La Louvière kunnen winnen", denkt de coach van de Wolven, die standhielden tot een andere wending van het lot. "Het draaide om een detail, die penalty. De omstandigheden waren moeilijk, maar ik ben blij dat we de strijd niet hebben opgegeven", verheugt Frédéric Taquin zich.

"We hadden een plan om gelijk te maken, maar helaas krijgen we die 2-0 door een balverlies. Ik kan het onze aanvoerder (Wagane Faye, red.) niet kwalijk nemen die een uitstekend seizoen speelt," vervolgt hij. "Maar in plaats van er 4 of 5 tegen te krijgen, maken we er een en hadden we zelfs nog 3-2 kunnen maken. Dat is positief."