🎥 Was het een rode kaart voor Owen Maës? Frédéric Taquin weigert iedere discussie

🎥 Was het een rode kaart voor Owen Maës? Frédéric Taquin weigert iedere discussie
Foto: © photonews

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

De nederlaag van RAAL tegen Antwerp werd voor een groot deel beïnvloed door de rode kaart die Owen Maës aan het einde van de eerste helft kreeg, dat is onmiskenbaar. Maar Frédéric Taquin bleef sportief.

Wat zou deze wedstrijd tussen Antwerp en de RAAL hebben opgeleverd als Owen Maës niet aan het einde van de eerste helft was uitgesloten? Niemand kan het zeggen, maar we hebben het gevoel dat deze beslissing de wedstrijd heeft beïnvloed.

Dat is ook de mening van Frédéric Taquin. "We waren in opkomst en lieten een strijdvaardig gezicht zien tot die rode kaart," schat hij in, misschien met een beetje optimisme, aan de microfoon van DAZN.

Was er een rode kaart voor Owen Maës?

"Er is contact, natuurlijk, maar is dat rood? Ik weet het niet, het lijkt me een beetje snel. In ieder geval verandert het de zaken," vat Taquin samen. "Ik zie duidelijk dat hij niet de intentie heeft om zijn tegenstander te raken, het gebeurt tijdens zijn val. Maar de scheidsrechters zijn zeker van hun beslissing en ik ben niemand om het in twijfel te trekken. Je moet het accepteren, dat is voetbal."

Zonder deze uitsluiting "had La Louvière kunnen winnen", denkt de coach van de Wolven, die standhielden tot een andere wending van het lot. "Het draaide om een detail, die penalty. De omstandigheden waren moeilijk, maar ik ben blij dat we de strijd niet hebben opgegeven", verheugt Frédéric Taquin zich.

"We hadden een plan om gelijk te maken, maar helaas krijgen we die 2-0 door een balverlies. Ik kan het onze aanvoerder (Wagane Faye, red.) niet kwalijk nemen die een uitstekend seizoen speelt," vervolgt hij. "Maar in plaats van er 4 of 5 tegen te krijgen, maken we er een en hadden we zelfs nog 3-2 kunnen maken. Dat is positief."

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Antwerp
La Louvière

Meer nieuws

Antwerp laat na levensbelangrijke overwinning van zich horen over de positie van trainer Stef Wils Reactie

Antwerp laat na levensbelangrijke overwinning van zich horen over de positie van trainer Stef Wils

23:52
1
Antwerp na strafschop grotendeels bevrijd: cruciale overwinning doet druk op coach Stef Wils enigszins afnemen

Antwerp na strafschop grotendeels bevrijd: cruciale overwinning doet druk op coach Stef Wils enigszins afnemen

22:46
Supportersactie zet kritiek kracht bij: boze Antwerp-fans halen vlak voor sleutelmatch uit naar het bestuur

Supportersactie zet kritiek kracht bij: boze Antwerp-fans halen vlak voor sleutelmatch uit naar het bestuur

21:05
1
Mihajlo Cvetkovic verwacht wel een en ander bij Anderlecht van... Vincent Kompany

Mihajlo Cvetkovic verwacht wel een en ander bij Anderlecht van... Vincent Kompany

23:00
Vanhaezebrouck niet overtuigd van uitblinker bij Club Brugge: "Al een paar keer gebeurd"

Vanhaezebrouck niet overtuigd van uitblinker bij Club Brugge: "Al een paar keer gebeurd"

22:30
Hayen heeft één grote bemerking bij de 'gemaskerde' vrienden Tzolis, Vermant en Tresoldi

Hayen heeft één grote bemerking bij de 'gemaskerde' vrienden Tzolis, Vermant en Tresoldi

21:40
Wat gebeurde er vandaag allemaal in de Challenger Pro League?

Wat gebeurde er vandaag allemaal in de Challenger Pro League?

21:59
Frédéric Frans ontvangt met RWDM 'zijn' Beerschot: "Leuk dat die jongens het nu goed doen"

Frédéric Frans ontvangt met RWDM 'zijn' Beerschot: "Leuk dat die jongens het nu goed doen"

21:20
'KRC Genk strijkt deze winter mooi bedrag op als doorverkooppercentage op transfer'

'KRC Genk strijkt deze winter mooi bedrag op als doorverkooppercentage op transfer'

21:00
1
Antwerp-fans komen met heel zwaar statement voor levensbelangrijke clash: "Hier stopt het"

Antwerp-fans komen met heel zwaar statement voor levensbelangrijke clash: "Hier stopt het"

17:06
4
Transfernieuws en Transfergeruchten 08/11: Kana - Tresoldi - Van Bommel - Clement - Overmars

Transfernieuws en Transfergeruchten 08/11: Kana - Tresoldi - Van Bommel - Clement - Overmars

20:30
Antwerp-coach Stef Wils komt terug op zijn opvallende uitspraak

Antwerp-coach Stef Wils komt terug op zijn opvallende uitspraak

13:00
1
Speelt Royal Antwerp FC heel binnenkort Marc Overmars kwijt?

Speelt Royal Antwerp FC heel binnenkort Marc Overmars kwijt?

19:30
Ter verdediging van Stef Wils... "Hoe is het mogelijk dat zij voor Antwerp mogen spelen?"

Ter verdediging van Stef Wils... "Hoe is het mogelijk dat zij voor Antwerp mogen spelen?"

12:30
6
Vijfde wedstrijd zonder zege voor Westerlo: Charleroi blijkt een stuk sterker dan de Kemphanen

Vijfde wedstrijd zonder zege voor Westerlo: Charleroi blijkt een stuk sterker dan de Kemphanen

20:14
Vertrekt hij komende zomer? Marco Kana zegt hoe het zit met zijn toekomst bij Anderlecht

Vertrekt hij komende zomer? Marco Kana zegt hoe het zit met zijn toekomst bij Anderlecht

20:30
LIVE: Tonen Antwerp-spelers de nodige vechtlust om het vel van hun coach te redden?

LIVE: Tonen Antwerp-spelers de nodige vechtlust om het vel van hun coach te redden?

10:45
'Interesse blijft maar groeien: extra ploeg toont interesse in Nicolo Tresoldi'

'Interesse blijft maar groeien: extra ploeg toont interesse in Nicolo Tresoldi'

20:00
Adriano Bertaccini leeft mee met Anderlecht-coach Besnik Hasi: "Dat doet pijn..."

Adriano Bertaccini leeft mee met Anderlecht-coach Besnik Hasi: "Dat doet pijn..."

19:00
Deschacht heeft gouden tip voor Anderlecht: "Een voorbeeld nemen aan Club Brugge"

Deschacht heeft gouden tip voor Anderlecht: "Een voorbeeld nemen aan Club Brugge"

18:30
5
Draak van een wedstrijd levert belangrijke driepunter op in Cercle Brugge - OH Leuven

Draak van een wedstrijd levert belangrijke driepunter op in Cercle Brugge - OH Leuven

18:01
Einde van een recordreeks: Kompany en Bayern München lijden puntenverlies

Einde van een recordreeks: Kompany en Bayern München lijden puntenverlies

18:00
2
'Club Brugge mag dromen van transfer van 40 miljoen'

'Club Brugge mag dromen van transfer van 40 miljoen'

17:30
1
Coach is hard voor eigen spelers: "Dat je dat na 45 minuten niet doorhebt is onbegrijpelijk op dit niveau"

Coach is hard voor eigen spelers: "Dat je dat na 45 minuten niet doorhebt is onbegrijpelijk op dit niveau"

15:45
1
'FC Barcelona wil verrassen met voormalige KRC Genk-ster'

'FC Barcelona wil verrassen met voormalige KRC Genk-ster'

16:30
1
'Kompany en Bayern leggen 70 miljoen op tafel voor La Liga-ster'

'Kompany en Bayern leggen 70 miljoen op tafel voor La Liga-ster'

16:00
Manchester United voorkomt eerste nederlaag met Lammens na compleet waanzinnige slotfase

Manchester United voorkomt eerste nederlaag met Lammens na compleet waanzinnige slotfase

15:32
Voormalig Anderlecht-talent komt eindelijk boven water bij Ajax

Voormalig Anderlecht-talent komt eindelijk boven water bij Ajax

15:00
Nathan De Cat verraste plots iedereen bij Anderlecht: "Ik schrok toen hij op mij afkwam"

Nathan De Cat verraste plots iedereen bij Anderlecht: "Ik schrok toen hij op mij afkwam"

14:00
Hij werd al als VIP uitgenodigd: wordt Marc Brys straks de eerste Belgische coach van FC Barcelona?

Hij werd al als VIP uitgenodigd: wordt Marc Brys straks de eerste Belgische coach van FC Barcelona?

14:30
3
Uitkijken naar opmerkelijke terugkeer deze zaterdag in JPL: kan hij het nog?

Uitkijken naar opmerkelijke terugkeer deze zaterdag in JPL: kan hij het nog?

12:45
4
"Het is een regelrechte schande": JPL-coach is het niet eens met beslissing scheidsrechter

"Het is een regelrechte schande": JPL-coach is het niet eens met beslissing scheidsrechter

12:20
3
Spelen De Bruyne en Lukaku binnenkort in een nieuw stadion?

Spelen De Bruyne en Lukaku binnenkort in een nieuw stadion?

13:30
Pro League gaat Itsme gebruiken om nieuwe voetbalwet te laten respecteren

Pro League gaat Itsme gebruiken om nieuwe voetbalwet te laten respecteren

11:30
18
Spanning tussen Zuid-Afrika en... Club Brugge: "Ze hadden beloofd dat hij kansen zou krijgen"

Spanning tussen Zuid-Afrika en... Club Brugge: "Ze hadden beloofd dat hij kansen zou krijgen"

12:00
6
Felice Mazzu stoort zich enorm aan nasleep Max Dean-incident: Hij deed niets verkeerd"

Felice Mazzu stoort zich enorm aan nasleep Max Dean-incident: Hij deed niets verkeerd"

11:15

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Speeldag 14
FCV Dender EH FCV Dender EH 2-2 Zulte Waregem Zulte Waregem
Cercle Brugge Cercle Brugge 1-2 OH Leuven OH Leuven
Charleroi Charleroi 2-0 Westerlo Westerlo
Antwerp Antwerp 3-1 La Louvière La Louvière
Anderlecht Anderlecht 13:30 Club Brugge Club Brugge
STVV STVV 16:00 Standard Standard
KAA Gent KAA Gent 18:30 KRC Genk KRC Genk
KV Mechelen KV Mechelen 19:15 Union SG Union SG

Nieuwste reacties

PhP PhP over Antwerp laat na levensbelangrijke overwinning van zich horen over de positie van trainer Stef Wils Dny Dny over Pro League gaat Itsme gebruiken om nieuwe voetbalwet te laten respecteren Pé_1 Pé_1 over Antwerp - La Louvière: 3-1 Pé_1 Pé_1 over Supportersactie zet kritiek kracht bij: boze Antwerp-fans halen vlak voor sleutelmatch uit naar het bestuur TatstOn TatstOn over Spanning tussen Zuid-Afrika en... Club Brugge: "Ze hadden beloofd dat hij kansen zou krijgen" Jeroentanesy Jeroentanesy over KV Mechelen - Union SG: - Jeroentanesy Jeroentanesy over KAA Gent - KRC Genk: - Jeroentanesy Jeroentanesy over STVV - Standard: - Meut Meut over Anderlecht en verrassende club bovenaan qua bezettingsgraad: de belangrijkste stadioncijfers op een rijtje Meut Meut over Waarom is hij er plots niet meer bij? Bondscoach Rudi Garcia geeft uitleg bij opvallende afwezigheid Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2025 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved