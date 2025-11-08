Pro League gaat Itsme gebruiken om nieuwe voetbalwet te laten respecteren

De Belgische voetbalwereld staat voor een digitale revolutie. De Voetbalwet krijgt een stevige update, en daarin speelt Itsme een hoofdrol. Vanaf begin 2026 start de Pro League met een pilootproject waarbij supporters zich aan de stadionpoort digitaal zullen moeten identificeren via de app.

Het doel: meer veiligheid en minder fraude met stadionverboden. Het vernieuwde voorstel werd vrijdag voorgesteld door Pro League-CEO Lorin Parys en federaal minister van Binnenlandse Zaken Bernard Quintin. De update komt er na maanden overleg tussen Binnenlandse Zaken, de KBVB en de Pro League. Volgens Quintin is het tijd dat “voetbal opnieuw een veilige gezinsbeleving wordt, zonder vrees voor relschoppers of verboden supporters.”

Met Itsme wil men precies die groep uitsluiten. Wie een geldig ticket heeft, zal via de app ook zijn identiteit moeten bevestigen aan de stadionpoort. Zo wordt het onmogelijk voor mensen met een actief stadionverbod om nog binnen te raken via anderen. Tegelijk wordt de toegangsprocedure sneller en eenvoudiger voor de gewone fan.

Veiligheid garanderen

“Het is een Europese primeur”, zegt Lorin Parys trots. “Er is geen enkele competitie die haar ticketing volledig centraliseert zoals wij dat doen. Enerzijds zorgt het systeem voor meer gebruiksgemak, anderzijds garandeert het ook de veiligheid in en rond de stadions.”

Belangrijk: er komt voorlopig géén gebruik van biometrische gegevens, zoals gezichtsherkenning of vingerafdrukken. Die technologie werd overwogen, maar roept nog te veel privacyvragen op. “We houden dat als terugvaloptie, mocht Itsme niet volstaan”, aldus Parys.





Naast de digitale controle worden ook de straffen aangescherpt. Boetes, stadionverboden en andere sancties zullen sneller en efficiënter worden uitgevoerd. Zo wil men niet alleen het stadion veiliger maken, maar ook het imago van het Belgische voetbal opkrikken.