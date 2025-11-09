Nicky Hayen - soort van - zelfkritisch: "Misschien moet ik naar mezelf kijken"

Het overkwam Club Brugge de laatste jaren niet veel dat ze door Anderlecht overtroefd werden op intensiteit en mentaliteit. Maar dat was zondag zonder twijfel het geval. Nicky Hayen zocht geen excuses in vermoeidheid, maar keek wel naar zijn spelersgroep.

Anderlecht begon met heel veel grinta aan de match en dat kon Club nooit matchen. Meer zelfs, elke tweede bal was voor paars-wit. Op het middenveld werden ze ook overlopen door de Brusselaars.

De vraag was dan ook of het tactisch plan van Hayen wel klopte of dat de spelers het niet goed uitvoerden. "Eerst en vooral is Anderlecht op verplaatsing nooit makkelijk voor ons. We hebben hier wel veel gewonnen de laatste jaren, maar dan moet je met de juiste ingesteldheid op het veld komen", begon Hayen.

Dwingender zijn in het laten uitvoeren van het tactisch plan

"Maar het tactisch plan... Tja, misschien moet ik daarvoor naar mezelf kijken", aldus Hayen, die daarmee wel niet bedoelde dat het niet klopte. "Misschien moet ik dwingender zijn in het laten uitvoeren van de tactiek."

Hij zag zijn middenveld overrompeld worden en veel spelers niet op hun plaats staan. "We hebben de strijd op het middenveld inderdaad verloren. Maar Anderlecht was er klaar voor. Je voelde de elektriciteit al voor de match in het stadion hangen."





"We gaven de oplossing aan de kant, maar het werd niet uitgevoerd", vond Hayen, die dus naar zijn spelersgroep keek. "We moeten scherper zijn en daar stappen in blijven zetten."