Nieuwe kans? 'Gent moet concurrentie aangaan met Nederlandse topclubs voor jeugdproduct Barcelona en Chelsea'

Kent u Xavier Mbuyamba nog? Afgelopen zomer kwam hij bijna naar KAA Gent, ook al waren er veel kapers op de kust. Nu lijkt hij stilaan op weg naar een transfervrij statuut volgende zomer en dus kan Gent een nieuwe poging wagen.

De Nederlands-Congolese centrale verdediger Xavier Tshimanga Kamaluba Ntite Mukendi Mpoyi Mbuyamba - Xavier Mbuyamba voor de vrienden - zit tot op heden nog steeds bij Volendam.

Afgelopen zomer was er nochtans veel interesse in de 23-jarige verdediger, die nog bij de jeugd van Chelsea én van Barcelona heeft gespeeld. Onder meer KAA Gent roerde zich voor de defensieve pion, net als Rangers en nog een paar Engelse ploegen.

Nieuwe kans voor Gent deze winter of volgende zomer?

Xavier Mbuyamba heeft een contract dat afloopt in juni 2026. Volgens Transfermarkt heeft hij momenteel een marktwaarde van 1,3 miljoen euro, al is dat ooit nog twee miljoen euro geweest.

Doordat hij zijn contract tot dusver niet heeft willen verlengen, lijkt hij wel een optie te kunnen worden voor diverse ploegen. In Nederland zijn onder meer supporters van Ajax én PSV Eindhoven ondertussen al aan het dromen van Mbuyamba.

Zelf wil hij graag meer speelkansen krijgen. Tot dusver speelde hij nog maar 542 minuten bij het nummer dertien uit de Eredivisie. Zelf staat hij ook open voor een stap hogerop.