Wie als vervanger voor Zeno Debast bij Rode Duivels? Dit zijn de twee kandidaten
Zeno Debast zal zijn eerste minuten van het Rudi Garcia-tijdperk missen. De verdediger van Sporting Portugal speelde tot nu toe alle wedstrijden van de Rode Duivels volledig mee, maar een blessure houdt hem nu aan de kant.

Tegen Kazachstan in Astana en Liechtenstein in Luik zal iemand anders het centrale duo met Arthur Theate vormen. De kandidaten zijn duidelijk: Brandon Mechele of Koni De Winter. Mechele lijkt licht op voorsprong te staan door zijn ervaring en stabiliteit bij Club Brugge, terwijl De Winter vaker minuten maakte bij de nationale ploeg, al is dat niet altijd op de centrale positie. Beide verdedigers hebben sterke punten, maar ook enkele twijfelpunten.

Mechele is al jaren een vaste waarde bij Club Brugge en speelt bijna alle wedstrijden. Op 32-jarige leeftijd lijkt hij alleen maar sterker te worden.

Zijn eerdere optredens bij de Rode Duivels waren niet altijd overtuigend, maar zijn ervaring kan net het verschil maken in cruciale momenten, en hij krijgt de kans zich opnieuw te bewijzen op de plek waar hij vijf jaar geleden zijn debuut maakte.

De rust van Mechele of de technische kwaliteiten van De Winter?

De Winter biedt op zijn beurt polyvalentie en technische kwaliteit. Hij speelde al op rechtsachter onder Rudi Garcia en kan ook centraal uit de voeten. In een wedstrijd waarin de Belgen hoog moeten spelen, kan zijn rustige balbehandeling en inzicht bij de opbouw een voordeel zijn, zeker in de afwezigheid van Debast.

Rudi Garcia heeft nog enkele uren om een beslissing te nemen. Voor Mechele is het een kans om zijn ervaring te tonen en misschien uitzicht te krijgen op een plek in de WK-selectie van 2026. Voor De Winter is het een kans om zijn technische troeven in de verf te zetten. 

