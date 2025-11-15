Mag Anderlecht dromen van grote terugkeer? "Symbooldossier van Coucke"

De voorbije weken was er al heel wat te doen over een mogelijke terugkeer van Jean Kindermans naar RSC Anderlecht. Momenteel werkt hij voor Royal Antwerp FC, maar Marc Coucke zou hem graag terug naar Neerpede halen. Wordt hij een symbooldossier?

RSC Anderlecht werkt aan de terugkeer van Jean Kindermans. Het is Marc Coucke die de voormalige baas van Neerpede wil terughalen, nadat die in 2023 Anderlecht verliet en uiteindelijk bij Antwerp terechtkwam.

Komt Jean Kindermans terug naar Anderlecht?

Zijn contract loopt bij The Great Old normaliter tot juni 2029, maar hier en daar zijn er geruchten dat er mogelijk vroeger een einde kan komen aan het huwelijk. En Anderlecht zit op vinkenslag.

Kindermans en Vandenhaute? Dat was geen goed huwelijk op Neerpede. Maar nu Michael Verschueren de nieuwe voorzitter is, is er misschien wel opnieuw toenadering mogelijk tussen de partijen.

De factor Wouter Vandenhaute is weg

Het Anderlecht-organogram lijkt ook een opening te tonen. Bij het vertrek van Peter Verbeke (eind dit jaar) en de verschuiving van Tim Borguet naar Chief Sports Officer is er geen vaste leider meer voor de jeugdafdeling.

Heel wat supporters dromen van de grote terugkeer van Kindermans. Kenny De Vogelaere gaf in Café Constant aan dat hij had horen waaien dat het contract van Kindermans in januari al zou kunnen worden stopgezet bij Antwerp. “Het staat buiten kijf dat het een symbooldossier is voor Coucke om Kindermans terug te halen.”