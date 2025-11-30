Mag Amando Lapage geloven in een basisplek tegen RSC Anderlecht?

Westerlo bereidt zich voor op het duel met Anderlecht. Amando Lapage, ex-speler van paars-wit, hoopt op een basisplaats nu zijn ploeg kampt met meerdere blessures.

Terugblik op Dender

Lapage maakte tegen Dender zijn rentree. Hij gaf aan dat hij met veel enthousiasme aan de wedstrijd begon. “Het voelt goed om terug op het veld te staan en te knokken voor de ploeg”, vertelde hij bij Sporza.

Ondanks waarschuwingen van de coach kwam Westerlo twee keer op achterstand. “Bij hun eerste halve kans is het meteen prijs, en die tweede komt ook ongelukkig in hun voeten terecht.” Toch toonde de ploeg veerkracht. “We hebben als ploeg wel heel goed teruggevochten. Er zat zeker veel meer in, maar we mogen als ploeg trots zijn hoe we hebben gereageerd.”

Blessurezorgen bij Westerlo

Coach Issame Charaï moet puzzelen. Seiji Kimura liep een liesblessure op en is niet inzetbaar tegen Anderlecht. Ook Fixelles, Smekens, Lalaoui, Haidara en Bernat zijn nog steeds geblesseerd. Tuur Rommens hervatte wel de groepstraining, maar zijn terugkeer lijkt nog te vroeg voor de topper.

Door de afwezigheid van Kimura en de twijfel rond Rommens komt er mogelijk ruimte voor Lapage. Hij miste eerder dit seizoen de heenwedstrijd tegen Anderlecht door een blessure, maar kan nu rekenen op een kans tegen zijn voormalige club. Voor de verdediger zou dit een bijzonder moment zijn, gezien zijn verleden in de jeugdopleiding van paars-wit.

Vooruitblik op Anderlecht

Het duel tegen Anderlecht wordt voor Westerlo een belangrijke test. De ploeg wil zich herstellen van recente puntenverliezen en rekent op spelers die hun kans grijpen. Lapage kan daarbij een rol spelen, zeker nu de defensieve opties beperkt zijn. Iets wat hem deugd zou doen, na een moeilijke eerste helft van het seizoen waarin de speelkansen beperkt waren.