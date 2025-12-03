Een buitenkansje voor Belgische clubs? Voormalige sterkhouder van Standard is gratis op te pikken

Manuel Gonzalez
Manuel Gonzalez
4 reacties
Een buitenkansje voor Belgische clubs? Voormalige sterkhouder van Standard is gratis op te pikken
Foto: © photonews

Het avontuur van Paul-José Mpoku bij Al Batin Club is al voorbij. De 33-jarige aanvaller is transfervrij. Een buitenkansje voor Belgische clubs?

Na amper drie maanden is het Saoedische avontuur van Paul-José Mpoku al voorbij. De 33-jarige aanvaller tekende begin september een contarct bij Al Batin Club.

"Het was niet meer mogelijk voor mij om mijn beroep op een normale manier uit te oefenen", aldus Mpoku op X. "Ik vind het belangrijk om mijn sportieve en persoonlijke integriteit te behouden."

Vooral het vertrek van de coach bij Al Batin heeft de beslissing van Mpoku vorm gegeven. "Ik wil mijn ploegmaats en de sportieve staf bedanken voor de ontvangst en het respect dat ik heb mogen ervaren tijdens mijn tijd bij de club."

"Ik ben dankbaar voor alle mensen die me hebben gesteund", gaat Mpoku verder. "Maar mijn keuze is gemaakt en ik ben vastberaden en ambitieus om een mooi vervolg te geven aan mijn carrière."

Terugkeer naar België?

Mpoku speelde in totaal amper zeven wedstrijden voor Al Batin. Een terugkeer naar België behoort zeker en vast tot de mogelijkheden. Welke club kan Mpoku dezer dagen gebruiken? 

