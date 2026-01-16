Dit zijn de speeldata voor de halve finales van de Croky Cup, ook enkele matchen verplaatst

De kalendercommissie heeft de speeldata voor de halve finales van de Belgische beker vastgelegd. Alle duels worden 's avonds om 20u30 afgewerkt.

Charleroi opent de halve finales op woensdag 4 februari met een thuiswedstrijd tegen kampioen Union Sint-Gillis.

Een dag later, op donderdag 5 februari, ontvangt RSC Anderlecht Antwerp in het Lotto Park voor een heruitgave van de halve finale van vorig seizoen.

De terugwedstrijden volgen een week later. Op woensdag 11 februari speelt Union of Charleroi de return, gevolgd door Antwerp tegen Anderlecht op donderdag 12 februari.

Enkele speeldagen worden herschikt

Daarnaast werden ook enkele competitiematchen herschikt. Op vraag van de politie wordt Charleroi–OH Leuven van speeldag 29 verplaatst.



Die wedstrijd verschuift van zondag 15 maart naar zaterdag 14 maart om 16u00, terwijl Cercle Brugge–La Louvière net opschuift naar zondagavond om 19u15.