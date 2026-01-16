Dit zijn de speeldata voor de halve finales van de Croky Cup, ook enkele matchen verplaatst

Foto: © photonews

De kalendercommissie heeft de speeldata voor de halve finales van de Belgische beker vastgelegd. Alle duels worden 's avonds om 20u30 afgewerkt.

Charleroi opent de halve finales op woensdag 4 februari met een thuiswedstrijd tegen kampioen Union Sint-Gillis.

Een dag later, op donderdag 5 februari, ontvangt RSC Anderlecht Antwerp in het Lotto Park voor een heruitgave van de halve finale van vorig seizoen.

De terugwedstrijden volgen een week later. Op woensdag 11 februari speelt Union of Charleroi de return, gevolgd door Antwerp tegen Anderlecht op donderdag 12 februari.

Enkele speeldagen worden herschikt

Daarnaast werden ook enkele competitiematchen herschikt. Op vraag van de politie wordt Charleroi–OH Leuven van speeldag 29 verplaatst.


Die wedstrijd verschuift van zondag 15 maart naar zaterdag 14 maart om 16u00, terwijl Cercle Brugge–La Louvière net opschuift naar zondagavond om 19u15.

Jupiler Pro League

 Speeldag 21
Club Brugge Club Brugge 20:45 La Louvière La Louvière
Zulte Waregem Zulte Waregem 17/01 KRC Genk KRC Genk
Westerlo Westerlo 17/01 Cercle Brugge Cercle Brugge
Union SG Union SG 17/01 KV Mechelen KV Mechelen
KAA Gent KAA Gent 18/01 Anderlecht Anderlecht
FCV Dender EH FCV Dender EH 18/01 Antwerp Antwerp
Charleroi Charleroi 18/01 Standard Standard
STVV STVV 18/01 OH Leuven OH Leuven

