Biedoorlog op komst? KRC Genk speelt het slim met goudhaantje Karetsas nu nieuwe geïnteresseerde opduikt

Johan Walckiers
Johan Walckiers, voetbaljournalist
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Biedoorlog op komst? KRC Genk speelt het slim met goudhaantje Karetsas nu nieuwe geïnteresseerde opduikt
Foto: © photonews
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KRC Genk lijkt op weg naar een absolute topdeal voor Konstantinos Karetsas. De Limburgers voelen dat de interesse in hun 18-jarige smaakmaker alleen maar toeneemt en lijken niet van plan hem aan de eerste de beste kandidaat te verkopen.

Integendeel: Genk hoopt de Europese topclubs tegen elkaar uit te spelen om de hoogst mogelijke transfersom binnen te halen. Borussia Dortmund geldt voorlopig als de grootste kanshebber. De Duitse topclub zou al een persoonlijk akkoord hebben bereikt met de Griekse international, maar een eerste bod van 26 miljoen euro werd door Genk resoluut van tafel geveegd.

AC Milan moeit zich in de debatten

Volgens buitenlandse media ligt de vraagprijs inmiddels tussen de 35 en 40 miljoen euro, bonussen inbegrepen. Dat bedrag schrikt de geïnteresseerde clubs voorlopig niet af. Ook AC Milan mengt zich nu nadrukkelijk in de strijd. De Rossoneri zien Karetsas als een ideale versterking voor hun offensieve middenveld en willen Dortmund nog proberen af te troeven. Intern wordt de Belgische revelatie beschouwd als een absolute prioriteit, al zal Milan eerst ruimte moeten creëren in het transferbudget.

Voor Genk kan die toenemende interesse nauwelijks beter uitkomen. Hoe meer topclubs zich melden, hoe groter de kans dat een echte biedoorlog ontstaat. En precies daarop lijken de Limburgers te mikken.

Head of Football Dimitri de Condé liet eerder al verstaan dat de club zich allesbehalve onder druk voelt. Karetsas ligt nog tot 2029 onder contract en heeft zelf geen haast om te vertrekken. Daardoor zit Genk in een bijzonder comfortabele onderhandelingspositie.

Genk wil een recordbedrag voor Karetsas

"Er is veel belangstelling van Europese topclubs, maar hij heeft een langdurig contract en voelt zich uitstekend bij Genk", klonk het eerder bij De Condé. "Elke speler heeft zijn prijs, maar het is nog veel te vroeg om uitspraken te doen over zijn toekomst."

Na zijn blessure is Karetsas inmiddels opnieuw volledig fit en lijkt hij klaar om zich opnieuw in de kijker te spelen. Dat zou zijn marktwaarde alleen maar verder kunnen doen stijgen. Genk weet dat het een uitzonderlijk talent in handen heeft en lijkt vastbesloten om daar ook een uitzonderlijke transfersom voor te incasseren. 

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