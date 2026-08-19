Live. Transfernieuws 19/8: Lommel mikt hoog en wil shoppen bij Ajax

Redactie
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Live. Transfernieuws 19/8: Lommel mikt hoog en wil shoppen bij Ajax
Foto: © photonews
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De transfergeruchten, het laatste transfernieuws en officiële transfers vliegen ons om de oren. Bij Voetbalkrant zetten wij alles voor u op een rijtje zodat u tijdens deze mercato niets hoeft te missen!

'FC Barcelona schrikt zich een hoedje: voormalige JPL-ster kost 70 miljoen'

FC Barcelona aast nog steeds op Julián Alvarez van Atlético Madrid. Los Rojiblancos willen hun sterkhouder echter niet laten gaan. Barça gaat daardoor op zoek naar alternatieven en zou daarbij volgens het Spaanse Jijantes uitgekomen zijn bij Georges Mikautadze. Die blijkt nu te duur te zijn. (Lees meer)

JPL-clubs vissen achter het net: sterkhouder Dender verkast naar buitenland

FCV Dender EH treedt dit seizoen aan in de Challenger Pro League. De Kadavers zullen het daarbij moeten stellen zonder Mohamed Berte. De aanvaller verkast naar Polen. (Lees meer)

Aernout Van Lindt

Lommel mikt hoog en wil shoppen bij Ajax

Lommel mikt hoog en wil shoppen bij Ajax. Het team is van plan om naast Don-Angelo Konadu ook Tristan Gooijer over te nemen van Ajax. Met de deal zou zo'n half miljoen euro gemoeid moeten zijn en zo doen de Limburgers opnieuw een opvallende en stevige deal volgens De Telegraaf.

De 21-jarige rechtsback Gooijer heeft bij Ajax nog een contract tot de zomer van 2029, maar zou bij Lommel eerstdaags ook een contract voor drie seizoenen kunnen gaan tekenen. De Limburgers laten daarmee hun ambitie zien in hun eerste seizoen sinds lang op het hoogste niveau.

Aernout Van Lindt

'Antwerp komt met goed nieuws en haalt versterking in huis'

Het is enkel nog wachten op de officiële mededeling op de website van Royal Antwerp FC. Volgens Het Nieuwsblad is de deal helemaal rond en in kannen en kruiken. Antwerp heeft de 22-jarige Mauricio Benitez helemaal beet.

De Argentijnse middenvelder komt zoals verwacht definitief over van Boca Juniors, nadat de Great Old hem vorig seizoen al op huurbasis had. Stamnummer 1 betaalt een transfersom van zo’n 2.5 miljoen euro en gaat hem een meerjarig contract aanbieden. Op die manier heeft Antwerp de middenvelder beet die ze een paar maanden geleden al aan zich wilden binden.

Aernout Van Lindt

Ex-speler Antwerp wil terugkeren naar Europa

Saoedi-Arabië lokt voetballers met indrukwekkende contracten, maar niet iedereen vindt er ook wat hij zoekt. George Ilenikhena, vorig zomer nog voor 30 miljoen euro van AS Monaco naar Al-Ittihad verhuisd, zou nu al mikken op een terugkeer naar Europa.

Weinig speelminuten bij Al-Ittihad

De voormalige aanvaller van Antwerp kwam met hoge verwachtingen aan in Jeddah, maar een vaste plaats in het elftal wist hij nog niet te veroveren. Door de stevige concurrentie en tactische keuzes belandde de Nigeriaanse spits geregeld op de bank.

Dat strookt niet met de ambities van Ilenikhena. De jonge aanvaller wil wedstrijden spelen en zou daarom opnieuw naar een Europese competitie willen trekken, waar hij zijn ontwikkeling kan voortzetten.

Aernout Van Lindt

Goed nieuws voor Lokeren

Goed nieuws bij Lokeren. De club uit de Challenger Pro League mag na acht maanden transferverbod opnieuw transfers doen. Daar heeft een kortgedingrechter voor gezorgd, laat Het Nieuwsblad alvast weten. Daarmee komt er een einde aan moeilijke maanden voor de Waaslanders.

Door het transferverbod was het moeilijk om zich helemaal klaar te zetten voor het nieuwe seizoen in de Challenger Pro League, maar nu kunnen ze opnieuw aan de slag. “De club zal de nodige stappen ondernemen om de registratie van de betrokken spelers zo snel mogelijk administratief in orde te brengen", aldus Lokeren in een persmededeling.

Prioriteit voor Barcelona? Meningen over Tresoldi lopen uiteen

Prioriteit voor Barcelona? Meningen over Tresoldi lopen uiteen

Het laatste woord lijkt dan toch nog niet gezegd over Nicolo Tresoldi. De aanvaller van Club Brugge mag in principe niet weg bij blauw-zwart, tegen geen enkele prijs. Ondertussen zou de prijs echter toch bepaald zijn. En dan moet er toch nog opgelet worden. (Lees meer)

Aernout Van Lindt

Done deal: Bornauw naar Duitsland

Sebastiaan Bornauw wordt door het Engelse Leeds United uitgeleend aan het Duitse Hamburg. Op die manier wordt hij ook meteen een ploegmaat van Sambi Lokonga. De 27-jarige Bornauw maakt zo een nieuwe stap in zijn carrière en keert opnieuw terug naar de Bundesliga, waar hij in het verleden al een paar mooie dingen liet zien.

“Ik was tijdens de gesprekken met HSV vanaf het eerste moment overtuigd, omdat ik het vertrouwen van de verantwoordelijken voelde. Dit is een traditieclub en wil er alles voor geven. Ik ben echt heel blij om hier te zijn. De fans kunnen op mijn rekenen", aldus Bornauw in een eerste reactie bij Hamburg.

Aernout Van Lindt

Standard op zoek naar linksachter

Mortensen is verre van een slechte speler. Zijn hoge intensiteit en kilometers blijven tot de beste van de kern behoren. Maar hij vaart wel bij gezonde twijfel over zijn plek. Een echte concurrent zou de lat hoger leggen én scenario’s afdekken waarin hij door blessure of schorsing wegvalt. Zonder alternatief moet Euvrard dan weer schuiven met Mohr of Henry Lawrence, die dat wel kunnen opvangen maar niet hun natuurlijke positie bezetten.

Een vertrek is niet ondenkbaar mocht er een interessant voorstel langskomen. De vraag is of een club als Norwich, genoemd in de wandelgangen, of een andere gegadigde na deze seizoensstart boven de zes miljoen euro wil gaan. Dat lijkt op dit moment weinig waarschijnlijk. Concluderend: Standard heeft baat bij een linksachter die meteen inzetbaar is. Niet om Mortensen af te schrijven, wel om hem uit te dagen en de selectie robuuster te maken voor wat komt.

'Deze club wil Bisiwu al meteen wegkapen bij Barcelona'

'Deze club wil Bisiwu al meteen wegkapen bij Barcelona'

Jesse Bisiwu trok van Club Brugge naar FC Barcelona voor bijna tien miljoen euro. In Catalonië maakt hij ook meteen heel wat indruk met goals in voorbereidingsmatchen. Toch blijft het de vraag of hij zich meteen zal kunnen laten zien bij de A-kern dit seizoen. Er zijn alvast kapers op de kust. (Lees meer)

Aernout Van Lindt

Arsenal wil nog stevig uithalen en mikt op 240 miljoen euro voor twee nieuwkomers

Nadat Arsenal Christos Tzolis heeft overgenomen van Club Brugge is Arsenal nog lang niet uitgekeken op de transfermarkt. Mikel Arteta wil nog twee aanvallende versterkingen naar Noord-Londen halen en daarvoor héél erg diep in de buidel tasten.

Er wordt volgens The Mirror gesproken van zo'n 240 miljoen euro voor Julian Alvarez (Atlético Madrid) en Kenan Yildiz (Juventus) samen. Daarmee laten The Gunners meer dan duidelijk zien dat ze hoog mikken in deze transfermercato en er dus willen blijven staan in de Premier League na de titel van afgelopen seizoen.

Aernout Van Lindt

Aston Villa haalt dubbel uit op transfermarkt

Aston Villa heeft zo'n 55 miljoen euro uitgegeven op één morgen. Dat wel voor twee absolute toptransfers. Eentje die ze haalden bij Parma, eentje die ze haalden bij Atlético Madrid. En dus zijn ze ook meteen trots op hun aanwinsten. 

Voor de 24-jarige linksback Ruggeri heeft Aston Villa een transfersom van 25 miljoen euro betaald aan Atlético Madrid, waar hij maar een jaartje speelde nadat hij overkwam van Atalanta. Doelman Suzuki (ex-STVV) komt dan weer voor dertig miljoen euro over van het Italiaanse Parma. The Villans hebben op die manier hun ambitie richting nieuw seizoen al meteen laten zien.

'AC Milan bereikt akkoord: Rode Duivel gespot in Milaan'

De carrière van Diego Moreira heeft de voorbije maanden een forse versnelling genomen. Zijn sterke prestaties bij Strasbourg en zijn selectie voor het WK met de Rode Duivels hebben de 22-jarige Luikenaar duidelijk op de markt geplaatst. AC Milan lijkt daar nu van te gaan profiteren. (Lees meer)

Aernout Van Lindt

'Noa Lang blijft in beeld bij Atalanta'

Noa Lang blijft in beeld bij Atalanta als vleugelspeler. Er zijn gesprekken gestart met Napoli om tot een akkoord te komen. De afgelopen uren waren er positieve gesprekken tussen Giuntoli en de zaakwaarnemers van de vleugelspeler.

Dat laat toch alvast transfergoeroe Nicolo Schira weten. Daarmee lijkt het erop dat de ex-speler van onder meer PSV Eindhoven en Club Brugge een nieuwe transfer gaat maken, maar wel in de Serie A zal blijven spelen. Dat is jammer voor de teams uit Nederland en België die eventueel hadden gehoopt op een terugkeer naar onze velden.

Aernout Van Lindt

Ex-speler Genk staat voor transfer naar Ajax

Leon Bailey, de voormalige aanvaller van KRC Genk, is aangeboden bij Ajax om Rode Duivel Mika Godts op te volgen. Dat is toch alvast wat De Telegraaf denkt te hebben opgevangen bij bronnen rondom de speler. De 29-jarige aanvaller van Aston Villa kan zo een leuke optie worden voor de Eredivisie.

Bailey staat zelf open voor een transfer naar Ajax en bij Aston Villa gaan ze niet lastig doen - zij hopen deze zomer van hem afscheid te kunnen nemen. De 41-voudig international is einde contract in juni 2027, dus is het nu tijd om te handelen. Tien jaar geleden wilde Ajax Amsterdam ook al eens om Leon Bailey in huis te halen, maar toen werd geen vergelijk gevonden met ... KRC Genk.

Bijna rond: Club Brugge haalt jeugdproduct Antwerp en PSV ... om Seys op te volgen?

Club Brugge lijkt plots vrij dichtbij de komst van Matteo Dams te zijn gekomen. Bij blauw-zwart zijn ze op zoek naar een nieuwe linksachter, zeker als na Bjorn Meijer ook Joaquin Seys nog zou vertrekken. En Dams lijkt dan dé mogelijkheid te gaan worden. (Lees meer)

Aernout Van Lindt

Wat gaat Balikwisha doen? Hij is niet meer gewenst bij Celtic Glasgow

Michel-Ange Balikwisha geniet belangstelling van Monza, Basel en Elversberg. Celtic FC heeft de 25-jarige vleugelspeler buiten de selectie gelaten, aangezien Balikwisha niet in de plannen van Martin O’Neill voorkomt. En zo is de vraag wie er gaat toeslaan.

Een terugkeer naar ons land zit er niet meteen in, al was daar eerder deze week in de wandelgangen sprake. De 25-jarige Congolees is een jeugdproduct van Anderlecht en Standard en kwam ook nog uit voor onder meer Royal Antwerp FC. Zijn volgende bestemming staat nog niet vast, de onderhandelingen zijn zelfs nog niet opgestart.

 

Wie is het alternatief voor Ferry dat RSC Anderlecht wil?

RSC Anderlecht heeft volgens verschillende bronnen ene Lucas Calodat op de radar. De 24-jarige Fransman van Le Mans geldt als een mogelijke optie voor de positie van linksachter, al zou hij voorlopig niet bovenaan de verlanglijst staan. Profiel van een mogelijke aanwinst. (Lees meer)

'Anderlecht met grove borstel door de kern: 4 spelers weg'

RSC Anderlecht heeft de lange reis naar Kazachstan achter de rug. Paars-wit neemt het donderdag om 17 uur op tegen Kairat Almaty in de heenwedstrijd van de play-offs voor de Europa League. Niet iedereen stapte mee op het vliegtuig en dus lijkt er grote kuis op komst. (Lees meer)

Axel Witsel heeft eindelijk zijn nieuwe club gevonden

Het duurde even, maar nu heeft Axel Witsel eindelijk een nieuwe club gevonden. De 37-jarige Witsel heeft een akkoord bereikt met het Franse OGC Nice. (Lees meer)

'Club Brugge speelt nog een sterkhouder kwijt: PSG en Tottenham concreet'

'Club Brugge speelt nog een sterkhouder kwijt: PSG en Tottenham concreet'

Door de blessure van Joel Ordonez leek het er de voorbije weken even op dat er een grotere kans was dat de verdediger van Club Brugge 'gewoon' op Jan Breydel zou blijven. Maar de topclubs in het buitenland blijven gewoon aandringen en concrete aanbiedingen zijn op komst. (Lees meer)

DONE DEAL: Union SG verliest plots absolute sterkhouder

DONE DEAL: Union SG verliest plots absolute sterkhouder

Het zal puzzelen worden voor Union SG deze zomer. En er zal ook nog wat moeten bijkomen, want heel wat topspelers zijn ondertussen vertrokken. Ook Promise David vertrekt bij de Brusselaars. Hij tekende een contract bij Brighton & Hove Albion. (Lees meer)

De transfergeruchten, het laatste transfernieuws en officiële transfers vliegen ons om de oren. Bij Voetbalkrant zetten wij alles voor u op een rijtje zodat u tijdens deze mercato niets hoeft te missen!

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