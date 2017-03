BREAKING: Mysterieuze geldschieter Antwerp is bekend Ã©n het is een bekende

Het is De Tijd die met het verhaal naar buiten is gekomen deze zaterdag: niemand minder dan Paul Gheysens, de sterke man van Ghelamco, is de geldschieter van Antwerp volgens hen.

Patrick Decuyper kreeg de voorbije jaren flink wat geld vanuit een onbekende hoek. "Ik heb Vlaamse investeerders, de namen daarvan doen niet terzake", klonk het steevast. Verschillende namen passeerden de revue, maar het zou dus om Gheysens gaan.

Hij zou al tussen de 11 en 15 miljoen euro in stamnummer 1 gepompt hebben en wil het team naar eerste klasse brengen: "Ik zie het als een investering op de lange termijn."

Opmerkelijk: deze week gingen er in het Antwerpse stadsbestuur opnieuw stemmen op om een nieuw stadion te bouwen in Antwerpen. "Maar een nieuw stadion is slechts een deel van een succesvol project."