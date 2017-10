Vanhaezebrouck is fan en haalde ei zo na Meunier in huis: "Luc Devroe deed echter een laatste krachttoer voor Club Brugge"

De 26-jarige Ardennees verhuisde in 2011 van de toenmalige derdeklasser Virton naar Club Brugge. Voor hetzelfde geld haalde Hein Vanhaezebrouck hem destijds in huis.



"Bijna zat Meunier bij KV Kortrijk toen ik er nog aan de slag was", vertelt de Anderlecht-trainer in Het Laatste Nieuws. "Maar Luc Devroe deed nog een laatste krachttoer als sportief directeur van Club, waardoor hij naar Brugge verhuisde. Dat vond ik wel spijtig - ik had graag met Meunier gewerkt."

Sterren vlogen hem in de armen

Bij blauw-zwart werd Meunier omgetoverd van aanvallende middenvelder tot rechtsback. "In mijn voetbal zou hij vandaag zeker passen. En de speelstijl van de Rode Duivels ligt hem ook. Die jongen kan alles. Top. Top. Top. Ook qua mentaliteit. De sterren vlogen hem in de armen na zijn goals tegen Dijon. Dat zegt genoeg."