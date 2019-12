Foket troeft Meunier af: twee Belgen in Ligue 1 scoren plaatsje in type-elftal van de eerste seizoenshelft

Het statistiekenbureau Opta heeft een elftal samengesteld met daarin de beste spelers van de eerste seizoenshelft, op basis van eigen parameters. Daarin wordt België vertegenwoordigd door twee verdedigers.

Voor de twee plaatsen centraal achterin keek Opta naar de verdedigers met het hoogste aantal passes en het beste passingspercentagen. Thiago Silva gaf 1.182 geslaagde passes en 95,6% daarvan bereikte een ploegmaat. Jason Denayer deed het met 1.099 passes en 94,9% niet veel slechter.

PSG telt met Di Maria, Bernat, Silva, Mbappé, Verratti en Marquinhos maar liefst zes spelers in het type-elftal. Meunier staat er niet in, want op zijn positie vinden we een andere Belg terug.

Verdeler Foket

Op de rechtsachter koos Opta voor Thomas Foket (ex-Gent) van Reims. Als offensieve back leverde hij veel voorzetten af vanop de rechterflank. 36% daarvan kwam bij een medespeler terecht, het hoogste percentage van alle spelers die minstens 25 voorzetten verstuurden.

Hier ziet u het volledige elftal: